Министр юстиции анонсировал продажу одесского СИЗО

СИЗО в Одессе все-таки продадут. А новый следственный изолятор построят за пределами города.

Об этом заявил на брифинге министр юстиции Денис Малюська.

“У нас есть 20 следственных изоляторов, которые расположены в центре городов. Речь идет о Киеве, и о Львове, и об Одессе и об Ивано-Франковске. Все эти следственные изоляторы являются устаревшими. Все они не могут выполнять свои функции. Нам нет смысла содержать эти учреждения в центре городов”, – заявил Малюська.

Ранее сообщалось, что Малюська открыл платную камеру в одесском СИЗО.

Напомним, в Одессе Минюст планирует закрыть все пенитенциарные учреждения — СИЗО и три исправительные колонии — №14, №51, №74, объединенные в единый комплекс.

А замминистра юстиции Елена Высоцкая назвала Одесский следственный изолятор худшим в Украине. Здание находится в аварийном состоянии, серьезные проблемы с канализацией и электросетями. Смысла ремонтировать его нет.

В мае прошлого года заключенные колонии №51, недовольные условиями содержания, подняли бунт: напали на сотрудников пенитенциарного учреждения, подожгли служебный автомобиль и административное здание колонии. После этого Минюст решил вовсе расформировать Южную исправительную колонию общего режима №51. На сегодняшний день она не действует, а здания — законсервированы.