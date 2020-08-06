Румынская сторона подтвердила дату открытия паромной переправы Орловка – Исакча 

Начало работы паромной переправы Орловка — Исакча и соответствующего пограничного пункта пропуска между Украиной и Румынией зависит от того, когда будут разрешены грузовые перевозки. К началу работ готовы обе стороны. Предварительно дата начала функционирования назначена на 10 августа.

В наше время едва ли кто из нынешних одесситов может даже представить себе, какую мрачную тайну скрывает приметный курган над Аркадиевской балкой, что высится над нынешними прудами Парка Победы. А вот в памяти немногих, еще здравствовавших в конце 1990-х старожилов пресловутой «Голопузовки», что располагалась по обеим сторонам Шампанского переулка, это ничто иное как «Еврейская могила» сотен, а возможно, и тысяч невинных жертв оккупации.

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