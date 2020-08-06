Румынская сторона подтвердила дату открытия паромной переправы Орловка – Исакча 

В МИД Румынии подтвердили дату открытия паромной переправы на Дунае между населенными пунктами Орловка (Одесская область) и Исакча (Румыния).
Об этом в Фейсбук сообщил замглавы Одесского облсовета Юрий Димчогло.
Дата та же, что называлась ранее – 10 августа.
Однако, в этот день переправу откроют для грузового автотранспорта. Пассажирский пустят позднее, отметил Димчогло.
Переправа Орловка — Исакча выгодно отличается от имеющихся и работающих ныне транспортных магистралей тем, что позволит сократить 200 километров пути для всех перевозчиков. Кроме того, новая транспортная артерия сможет разгрузить дорогу DE85, несущую самую большую нагрузку в настоящее время.
Фото: Юрий Димчогло/Фейсбук