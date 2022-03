Война в Украине на первых полосах мировых газет: 16 марта

Обкладинка The NEW YORKER виконана у вигляді ікони з українським солдатом і палаючою будівлею і Новий Час єдина, опозиційна газета, що залишилася в Росії.

The Times пишет, что после признания президента Зеленского, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Выступая во вторник на встрече лидеров стран Северной Европы, Зеленский сказал, что «открытая дверь» НАТО, похоже, закрыта для Украины, и что это «необходимо признать». На первой полосе изображены мать и дочь, направляющиеся в Великобританию. Они будут одними из первых, кому будет разрешен въезд в рамках новой схемы спонсорства беженцев.

The Telegraph также ссылается на комментарии президента Зеленского, называя их «значительной уступкой, открывшей путь к потенциальному мирному соглашению с Россией». Рядом есть фотография Марины Овсянниковой, редактора российской государственной телерадиовещательной компании, которая выходит из суда после получения штрафа за высказывания против войны в Украине.

«Daily Express» описывает уступку президента Зеленского НАТО как «проблеск надежды», поскольку город Мариуполь на юге Украины остается в осаде, а число погибших в результате конфликта продолжает расти. Также сообщается, что в общей сложности 122 000 британцев предложили разместить украинских беженцев.

Украина отказывается от НАТО и как авиаудары бьют по столице заголовок в Guardian

В главном материале говорится, что Президент Украины Владимир Зеленский вчера признал, что Украина не станет членом НАТО, сделав существенную уступку в тот день, когда Киев подвергся обстрелам и ракетам, и сообщает о новом 35-часовом комендантском часе в столице Украины Киеве после сообщения о том, что по меньшей мере пять человек погибли в результате последней российской бомбардировки.

«Крепость Одесса» напряженные приготовления города к российской атаке, анонс материала на 3 полосе газеты.

Оштрафован, но освобожден русским судом за акцию протеста в прямом эфире «Остановите войну» подписано фото редактора из России в левом верхнем углу.

«Путин обращается к плану С», — говорится на первой странице «i». Газета сообщает, что Россия готовится к «войне на истощение» с продолжительными бомбардировками городов и объектов инфраструктуры. Также сообщается о визите в Киев премьер-министров Польши, Словении и Чехии.

The Financial Times пишет, что Запад «подогревает Москву» после целого ряда новых санкций. Газета сообщает, что ЕС добавил имена, включая имя владельца «Челси» Романа Абрамовича, к замораживанию активов и запрету на поездки, в то время как Великобритания ввела санкции в отношении более чем 370 олигархов. В США Госдепартамент объявил о мерах в отношении 11 высокопоставленных деятелей российского оборонного сектора.

«Вы больше не будете побрякивать», — говорит Metro самым богатым россиянам. Газета сообщает, что в Великобритании новые санкции будут включать запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей, моды и искусства. В нем также говорится, что г-н Абрамович, как полагают, вернулся в Москву на частном самолете после того, как его заметили в израильском аэропорту.

Первая полоса Mail описывает столицу Украины Киев как «город страха и неповиновения». В осажденном Киеве журналисты наблюдают удивительную стойкость горожан, готовящихся дать отпор Путину. В статье говорится, что жители города теперь просыпаются под звуки «громовых авиаударов», но готовятся противостоять российским войскам с «потрясающей стойкостью». Судебное испытание редактора российского телевидения, смелость которого вдохновил мир. Марина Овсянникова пока свободной покидает суд

The Sun сообщает, что Вуди Джонсон, миллиардер, владелец американской футбольной команды The New York Jets и бывший посол США в Великобритании, хочет в последнюю минуту сделать предложение о покупке «Челси». В газете говорится, что Джонсон надеется «украсть сделку» у саудовской группы до крайнего срока в пятницу.

А на первой полосе Star рассказывается история двойника президента Зеленского, который, как сообщается, сбежал из Украины с помощью двойников президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Героиня Марина Овсянникова: В понедельник вечером сотрудник самого важного российского государственного телеканала «Первый канал» провел демонстрацию против агрессивной войны России в Украине. С плакатом она шагнула за спину ведущей во время выпуска новостей. Плакат гласит: «Нет войне». Потом по-русски: «Остановите войну — Не верьте пропаганде — Вот вам и врут» Образы акта сопротивления Овсянниковой быстро распространились. Эта женщина подвела путинский режим. Основной материал газеты сообщает, что «Столтенберг предостерегает от применения химоружия в Украине и в Киев приехали главы трех европейских правительств». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможном применении химического оружия российскими войсками в Украине. «Мы обеспокоены тем, что Россия может провести операцию под чужим флагом, возможно, с применением химического оружия», — заявил Столтенберг перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду. Он имел в виду «абсурдные заявления» Москвы о «биологических лабораториях и химическом оружии в Украине». Внимательно отслеживается, не пытается ли Россия создать предлог для применения этого оружия. На следующей неделе в Брюсселе состоится специальный саммит НАТО. «Чипы из Магдебурга для Европы» — еще один материал газеты. В ходе жестокого нападения России на Украину часто можно услышать слово «поворотный момент». Подобная лексика уместна для решения американского производителя Intel сделать Европу глобальным центром компьютерных чипов. Потому что речь идет о смене парадигмы, и не только в немецкой экономической политике, когда государства ЕС сейчас субсидируют разработку и производство полупроводников на миллиарды у себя на пороге, без которых сегодня мало что функционирует. От кухонного комбайна до современных военных машин зависимость от маленьких строительных блоков огромна.

Австрия. Фото на первой полосе австрийской газеты KURIER подписано: «Штраф для российской антивоенной героини» Россиянку, показавшую плакат «Нет войне» в прямом эфире, теперь чествуют онлайн.

«Австрийские красоты. Сделки с диктатурами» называется материал на первой полосе, в котором говориться, что война на Украине показывает, насколько Австрия экономически зависит от диктатур. Около 80 процентов всего импорта газа приходится на Россию. Только десять процентов поступают из Норвегии и десять из внутреннего производства.

Но не только Россия является важным партнером. В области топлива, энергии и сырья на долю недемократических стран приходится 51 процент всего импорта. Помимо России, к ним относятся Казахстан, Ливия и Ирак.

Еще один материал. Высокие цены на электроэнергию:

Как сэкономить дома. Простые советы для меньшего энергопотребления. В нем говорится, что украинский кризис привел к чрезвычайному положению на энергетических рынках. Цены растут, как будто давно не было. Это также влияет на оплату счетов за электроэнергию. Даже частные домохозяйства вынуждены считаться с дополнительными расходами в несколько сотен евро по сравнению с предыдущими годами. Но последствия могут быть.

Испания. Наступление на олигархов в интересах Испании Среди преследуемых магнатов, приближенных к Путину, — Чемезов, владелец захваченной в Барселоне яхты, про это на первой полосе в испанской газете La Vanguаrdia. Фото на первой полосе подписано: «Президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа) с восточными лидерами, которые приехали в Киев, чтобы выразить свою поддержку». Пишет испанская газета

Словакия. Газета Dennik: «Шпионы Путина» надпись на кровавом портрете российского президента. Словакия уже внедряет систему помощи беженцам. Предупреждений о бомбардировке Ужгородского аэропорта становится все больше

Бельгия. В DeMorgen на первополосном фото: «Наша армия здесь для сдерживания России» министр обороны Бельгии в Румынии.

Фронтовой репортаж из украинского города Николаева «Такого количества трупов у нас еще никогда не было» сверху над фото издания Politiken. Газета представляет репортаж журналистки Елены Костюченко о нападении России на украинский город Николаев. При поддержке российской газеты «Новая газета», главный редактор которой в прошлом году получил Нобелевскую премию мира. В Николаеве столько жертв, что морг в городе переполнен, и многие из погибших — мирные жители, пострадавшие от гранат и снарядов.

«Бойня» — надпись на фото из Мариуполя, итальянской газеты La Stampa

Япония. Издание The Japan Times сообщает, что: Япония намерена увеличить помощь бегущим украинцам. Правительство рассматривает новые меры поддержки украинцев, бежавших в Японию, такие как помощь в поиске работы, жилья и образования для их детей, чтобы помочь им обосноваться в стране, поскольку десятки людей прибывают в Японию, чтобы быть со своими семьями и друзьями. Фото подписано, «Работники МЧС тушат пламя и помогают жителям после того, как в понедельник в их многоквартирный дом в Оболонском районе Киева, куда попал артиллерийский снаряд. В результате теракта два человека погибли и девять получили ранения». «Дипломатия ускоряется из-за вторжения» — так называется еще один материал газеты. Киев остается в осаде, хотя переговоры о прекращении войны набирают обороты. В понедельник активизировалась дипломатическая активность на нескольких фронтах, поскольку война России против Украины вступила в новую неопределенную фазу: силы президента России Владимира Путина расширили свои бомбардировки Киева и других городов, сотни мирных жителей бежали из разрушенного порта Мариуполь, а Соединенные Штаты предупредили Китай в связи с его углубляющимся союзом с изолированной Россией.

WP. Премьеры Европы едут в Киев встречаться с Зеленским.

Фотосборник на первой полосе подписан: Пожарный, проходит по месту предполагаемого ракетного обстрела Россией высотного жилого дома в Киеве, Украина, ранним утром во вторник, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и сгорело здание. Жители наблюдают, как пожарные тушат пожар, возникший в результате обстрела — одного из как минимум трех предполагаемых российских нападений на жилые районы Киева за два дня. Человек перебирает остатки своей киевской квартиры.

В Мариуполе «кровь, горечь и отчаяние» говорит материал газеты

«Россия усиливает атаку на Киев» пишет WSJ.

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа) во вторник встретился в Киеве с премьер-министром Словении Янезом Яншей (слева направо), премьер-министром Чехии Петром Фиалой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и премьер-министром Польши Вице-премьер Ярослав Качиньский.

Европейские лидеры приехали в столицу, чтобы встретиться с Зеленским, поскольку ракетные обстрелы продолжаются

Три дерзких европейских лидера посетили горящий Киев, пишет NYT

На фото: Последствия российской атаки на прошлой неделе в Николаеве, Украина. Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом по видеосвязи в среду.

