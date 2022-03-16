В память о жертвах войны: каждое утро в Украине будет начинаться с минуты молчания

Каждое утро в Украине будет проходить общенациональная минута молчания в память о жертвах российской агрессии.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, о чем сообщил в своем ежедневном видеообращении сегодня, 16 марта 2022 года.

Минута молчания будет проходить на всей территории страны в 9 часов утра.

«Каждое утро, в 9 часов, на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, которые отдали свои жизни, всех, кто воевал, всех военных, гражданских и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому погибшему за Украину»,

– сказал президент.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США, показал видео о последствиях российской агрессии в Украине.