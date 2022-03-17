22-й день войны: какая ситуация на фронтах?

Начались двадцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-30СМ, три вертолета и БПЛА оперативно- . Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется. Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают активно действовать с целью лишения авиации кафиров возможности властвовать в воздухе.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой «специальной операции» среди собственного населения.