Ключевые моменты:
- Трамвай №10 «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал» временно остановлен по техническим причинам.
- Вместо трамвая курсирует бесплатный социальный автобус по той же схеме движения.
Временные изменения
В Одесском городском совете сообщили, что по техническим причинам работа трамвайного маршрута № 10 «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал» временно приостановлена. Однако по схеме движения трамвая работает бесплатный автобус.
Маршрут №10 (трам.) «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»
- Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
- Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Напомним, что транспортная жизнь Одессы замерла наполовину: из-за жестких лимитов света на линии сегодня выходит только 50% трамваев и троллейбусов. При этом город вынужден был вернуть почти 30 социальных автобусов, которые нам передавали во временное пользование другие города, а новые многосекционные трамваи «Татра» стоят в депо, поскольку потребляют слишком много электричества.
