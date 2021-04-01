«Велосотку» перенесли, а дом-памятник забором обнесли: чем запомнился в Одессе последний день марта

В среду, 31 марта 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Одесские тепловики надеются завершить отопительный сезон уже в понедельник, 5 апреля.

Традиционное ежегодное велоралли и пеший переход «100 км по Поясу Славы» из-за плохой эпидемиологической ситуации в Одессе вновь переносят на конец осени.

Жители дома на улице Софиевской, 15, что называется, дождались своего часа: памятник архитектуры уже обносят забором. Начинается первый этап реконструкции здания.

В Одессе планируют привести в надлежащий вид улицу Екатерининскую к началу туристического сезона.

В 2020 году бюджет Одесской области потерял один миллиард гривен из-за пандемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами в честь Международного дня театра ряд театральных сотрудников и деятелей искусства. В их числе – и сотрудники театров Одессы.

Фото Марии Котовой