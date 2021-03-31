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Бюджет Одесской области потерял миллиард – названы причины

Бюджет Одесской области потерял миллиард – названы причины

В 2020 году бюджет Одесской области потерял один миллиард гривен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом заявил накануне на брифинге председатель Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий.

По данным ОГА, самые большие поступления в бюджет области идут от бюджетной сферы. Далее следуют транспорт, промышленность и агропромышленный комплекс.

Между тем в минувшем году аграрии понесли значительные убытки – 6,5 млрд грн – из-за засухи.

«В прошлом из-за засухи пострадали около 500 тысяч гектаров земли. В денежном эквиваленте – это около 6,5 млрд гривен, которые недополучили аграрии», – заявил глава Одесской ОГА.

На этот год прогнозы пока вполне приемлемы: 75-80% посевов – в удовлетворенном состоянии.

Но, как отметил Гриневецкий, в области в 10 раз уменьшилось производство кормов и площадь посевов под них. В ОГА намерены исправить ситуацию, выведя из тени все земельные отношения и увеличив тем самым поступления в бюджет.

Отметим, что бюджет Одессы по итогам прошедшего года недополучил почти 700 млн грн. Это связывают с карантинными ограничениями и общим спадом экономики.

Фото: news.maanimo.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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