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Президент наградил сотрудников одесских театров

Президент наградил сотрудников одесских театров

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами в честь Международного дня театра ряд театральных сотрудников и деятелей искусства. В их числе – и сотрудники театров Одессы.

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Соответствующий указ обнародовал Офис главы государства.

В частности, орденом «За заслуги» III степени награжден солист-вокалист, ведущий мастер сцены Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного Николай Завгородний.

Звание «Народный артист Украины» присвоено:

  • артисту-вокалисту, ведущему мастеру сцены Одесского национального академического театра оперы и балета Олегу Злакоману;
  • бывшему главному режиссеру Одесской оперы Евгению Лавренчуку;
  • солисту-вокалисту Одесской Музкомедии Сергею Милькову.

Звание «Заслуженный деятель искусств Украины» получил главный балетмейстер Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько Павел Ивлюшкин.

Звания «Заслуженный работник культуры Украины» удостоена замдиректора Одесского театра юного зрителя имени Юрия Олеши Наталья Левченко.

А звание «Заслуженный художник Украины» присвоено художнику, начальнику цеха Одесского национального академического театра оперы и балета Сергею Васильеву.

Напомним, Международный день театра отмечался 27 марта.

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