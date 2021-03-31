Президент наградил сотрудников одесских театров

Сегодня, 31 марта, в Украине два года со дня первого тура президентских выборов, на которых в итоге одержал победу Владимир Зеленский. Аналитический портал «Слово и дело» проанализировал, насколько с тех пор изменилась жизнь украинцев по основным социально-экономическим показателям: тарифам, размеру минимальной зарплаты и пенсии, инфляции, ценам и прочему.

Сегодня, 27 марта, – Международный день театра, и именно сегодня в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) должна была состояться премьера мюзикла по произведениям Михаила Жванецкого… Но «краснозонная» ситуация внесла свои коррективы…

У Одессы – богатая кукольная история. Очень своеобразная, и, главное, невероятно разнообразная. А одесские куклотворцы не перестают поражать горожан и гостей города. И как не остановиться, когда, спеша по делам, вы вдруг встретитесь с очередным кукольным чудом! А встретиться с ним можно не только на выставках, но и в магазине, кафе, порой просто на улице.

И сегодня, 21 марта, в Международный день кукольника, давайте вспомним о наших одесских кукольных традициях, чудесах, творениях – обо всем том, что зовется «Одесса-куколка».

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