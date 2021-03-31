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Одесский дом с единорогом обносят забором (фото)

Одесский дом с единорогом обносят забором (фото)

Жители дома на ул. Софиевской, 15, что называется, дождались своего часа: памятник архитектуры уже обносят забором. Начинается первый этап реконструкции здания.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Дом с единорогом на углу Софевской и Торговой, с недавних времен именуемый «домом с баннерами» уже получил подрядчика для подготовки проектной документации.

Как сообщала «Одесская жизнь», управление капитального строительства ранее объявила соответствующий тендер. Так в печальной истории дома с единорогом появился просвет.

Аукцион окончен. На ресурсе госзакупок Прозорро объявлен победитель: эти работы будет проводить ООО «Абсолют-строй».

Процесс обещает быть долгим: только документация будет готовиться до конца следующего года. Для этого старый одесский дом будут исследовать.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как жители этого памятника архитектуры пытались привлечь внимание властей к его печальному состоянию с помощью «духов дома» .

Дом № 15 по ул. Софиевской — памятник архитектуры позапрошлого века, известен как «Дом Скаржинского». Он построен по проекту его хозяина, профессора архитектуры К.Скаржинского. Его еще называют «дом с единорогами». Их было два. Правда, на обшарпанном фасаде сейчас можно полюбоваться только одним единорогом.

 Фото: Мария Котова

 

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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