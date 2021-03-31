«Одесскую велосотку» снова перенесли на осень

Традиционное ежегодное велоралли и пеший переход «100 км по Поясу Славы» из-за плохой эпидемиологической ситуации в Одессе вновь переносят на конец осени.

Изначально марафон должен был проходить с 10 по 11 апреля, в годовщину освобождения Одессы от фашистов. Однако в Горкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решили, что с «соткой» пока лучше повременить.

Так, спортивное мероприятие состоится 25 сентября.

В 2020 году «Одесскую велосотку» также перенесли на осень из-за карантина. Тогда в мероприятии приняли участие 450 марафонцев и более полторы тысячи велосипедистов.