Отопительный сезон в Одессе: когда в домах остынут батареи?

Одесские тепловики надеются завершить отопительный сезон уже в понедельник, 5 апреля.

По данным источников в коммунальных службах, батареи в домах одесситов будут горячими до 4 апреля включительно, хотя изначально планировалось отключить централизованное отопление уже 31 марта.

Решение немного продлить отопительный сезон было принято из-за неблагоприятного прогноза погоды на первые числа апреля.

Отметим, обычно в Украине прекращают отопительный сезон в первой половине апреля. Происходит это при условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже +8 °C.

Напомним, отопительный сезон-2020/2021 в Одессе стартовал 26 октября прошлого года. В 2020 году отопление в домах одесситов отключили 6 апреля.

Фото: budport.com.ua