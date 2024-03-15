Новости Одессы и Одесской области

Среди погибших в Одессе 15 марта бывший зам Труханова, руководители Нацполиции

Среди погибших в Одессе 15 марта бывший зам Труханова, руководители Нацполиции

В результате российского ракетного удара 15 марта 2024 марта в Одессе, по последним данным, погибли 14 человек, 46 ранены. Среди погибших бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона “Цунами” Александр Гостищев, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Днем 15 марта 2024 года российские агрессоры дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. 

По состоянию на 14:04 сообщалось о 14 погибших и 46 раненых. Местные телеграм каналы пишут, что среди убитых россиянами есть руководство Нацполицией в Одесской области, бывший заместитель мэра Одессы, который пошел служить в ВСУ осенью 2023 года.

Сообщается, что жертв удара есть такие известные одесситы:

  • Сергей Тетюхин, бывший заместитель городского головы Одессы. Он по своему желанию уволился из мэрии и мобилизировался в ноябре 2023 года.
  • Александр Гостищев, бывший заместитель руководителя  ГУНП в Одесской области, командир батальона специального назначения «Цунами», который входит в состав бригады «Лють».
  • Дмитрий Абраменко, заместитель начальника ГУНП в Одесской области, начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области.

Также известно о гибели одного спасителя и фельдшера скорой помощи. Они были убиты после повторного ракетного удара, когда прибыли на место первого прилета, чтобы помочь пострадавшим. 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua