Среди погибших в Одессе 15 марта бывший зам Труханова, руководители Нацполиции

Днем 15 марта 2024 года российские агрессоры дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

По состоянию на 14:04 сообщалось о 14 погибших и 46 раненых. Местные телеграм каналы пишут, что среди убитых россиянами есть руководство Нацполицией в Одесской области, бывший заместитель мэра Одессы, который пошел служить в ВСУ осенью 2023 года.

Сообщается, что жертв удара есть такие известные одесситы:

Сергей Тетюхин, бывший заместитель городского головы Одессы. Он по своему желанию уволился из мэрии и мобилизировался в ноябре 2023 года.

Александр Гостищев, бывший заместитель руководителя ГУНП в Одесской области, командир батальона специального назначения «Цунами», который входит в состав бригады «Лють»

Дмитрий Абраменко , заместитель начальника ГУНП в Одесской области, начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области.

Также известно о гибели одного спасителя и фельдшера скорой помощи. Они были убиты после повторного ракетного удара, когда прибыли на место первого прилета, чтобы помочь пострадавшим.