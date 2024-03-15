Атака на Одессу 15 марта: пострадали медики и спасатели, есть погибшие (фото, видео)

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые», — уточнил Кипер.

Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Вслед за сообщением военной администрации появилось сообщение в телеграм-канале мэрии о срочной потребности во всех группах крови.

Сдать кровь можно по адресам:

ул. Академика Воробьева, 5, городская больница №11, тел. (048) 795 13 15

Бисквитный переулок, 2/3, областная станция переливания крови, тел. (048) 776 04 67.

Как сообщалось ранее, враг атаковал Одессу днем, 15 марта, серией пусков баллистических ракет с территории Крыма. Атака длилась около 45 минут, в городе раздавались взрывы.

В результате прилета есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно — это жилой дом. Вспыхнул пожар. Местные телеграм-каналы сообщают об около 30 пострадавших.

Читатели «Одесской жизни» сообщают, что в жилых домах выбиты окна.

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По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 — сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Сейчас на месте прилета работают 50 спасателей и 8 единиц техники.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

«Сегодня в результате российского ракетного удара по городу Одесса была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар. Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель», — говорится в сообщении.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

Так выглядит место прилета

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Уже известно о 8 погибших и более 20 раненых в результате вражеского ракетного удара по Одессе. Офис Генпрокурора публикует жуткие кадры с места прилета.