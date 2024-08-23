Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали корректировщика двойного удара «искандерами» 15 марта

В Одессе задержали корректировщика двойного удара «искандерами» 15 марта

Военная контрразведка СБУ задержала в Одессе корректировщика двойного удара «Искандерами» по Одессе 15 марта 2024 года, в результате которого погибло более 20 человек. Им оказался местный риелтор.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие выяснило, что 15 марта этого года, сразу после ударов ракетами «Искандер-М» на место происшествия прибыл агент фсб, который провел там доразведку и передал оккупантам информацию о пораженных объектах и ориентировочное количество погибших и раненых.

Напомним, тогда российские агрессоры дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. В результате террористической атаки погиб 21 человек и более 70 человек пострадали. Среди погибших — бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона “Цунами” Александр Гостищев, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

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Одессит связывался с российской спецслужбой через своего знакомого — участника оккупационных группировок рф, который участвовал в захвате Мариуполя и Бахмута.

Далее боевик передавал агентурную информацию своему брату, который входит в подразделение фсб, дислоцирующееся на временно захваченной части территории Донецкой области.

После «слива» информации о последствиях двойного ракетного удара по Одессе предатель продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

Среди приоритетных целей врага были места временного базирования Сил обороны в Одессе. Для сбора разведданных риелтор «втемную» использовал связи среди своих клиентов.

Кроме этого, агент оставлял провокационные комментарии в Ютуб, где распространял фейки об украинских защитниках и оправдывал военные преступления рашистов.

Правоохранители задержали мужчину по месту его жительства в Одессе. Ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

информатор фсб

Одессит находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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