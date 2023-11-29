Труханов может уволить своего первого заместителя

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

Об этом стало известно из проекта решения, который сегодня будет вынесен на утреннюю сессию.

Согласно документу, предлагается вывести из персонального состава исполкома экс-заммэра Одессы Геннадия Труханова Дмитрия Жемана и первого заместителя Сергея Тетюхина.

Кроме них, состав исполкома могут покинуть Лариса Бакаянова и Ольга Головченко.

Также в документе говорится, что планируется уменьшить количественный состав исполнительного комитета до количества 14 человек.

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Вместо этого предлагается в должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета предлагают утвердить Валерия Силина.

Также в ЦПР сообщили, что Сергей Тетюхин не лишен должности вице-мера, хотя написал заявление и должен сложить полномочия 30 ноября.

Места выведенных из состава исполкома чиновников займут Валерий Силин и глава правления Общественной организации «Национальная ассоциация медиа» Анатолий Балинов. Последний был в группе Дмитрия Танцюры «Наша Одесса» во времена, когда мэром Одессы был Эдуард Гурвиц.

Решение вступает в силу 1 декабря 2023 года.

Напомним, депутаты утвердили в должности первого заместителя мэра Одессы Сергея Тетюхина на сессии Одесского городского совета, которая состоялась 3 мая 2023 года,

Также «Одесская жизнь» ранее писала об Олеге Брындаке, который пошел служить в Вооруженные силы Украины. Он занимал в Одесском городском совете две должности: исполнял обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и управлял делами исполнительного комитета Одесского городского совета.