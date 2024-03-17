Погибшего в Одессе командира полка «Цунами» проводили в последний путь в его родном городе (видео, фото)

Как сообщают в управлении Нацполиции в Днепропетровской области, 41-летний полицейский был родом из Днепра, здесь живут его родные и друзья.





Кем был Александр Гостищев

Свой боевой путь подполковник полиции Александр Гостищев начал в 2014 году бойцом батальона «Днепр-1». Стал командиром роты, участвовал в боях в Донецкой области. Благодаря успешной работе батальона тогда удалось вывести из окружения в Иловайске военнослужащих ВСУ.

В 2015 году Александр Гостищев возглавляет одно из отделений полиции, а в 2017 году назначен начальником управления патрульной полиции Луганской области. Через два года занимает должность начальника управления патрульной полиции в Одесской области.

С началом полномасштабного вторжения россии полицейского назначили командующим сводным батальоном полиции Одесской области «Цунами». Под его командованием бойцы участвовали в оборонительных и наступательных операциях на Херсонском направлении, освобождали поселок Давидов Брод и Херсон.

В 2023 году на базе батальона был создан штурмовой полк «Цунами», вошедший в состав объединенной штурмовой бригады Национальной полиции «Лють». Бойцы полка вместе с подразделениями сил обороны Украины принимают участие в освобождении увольнении села Клещеевки на Бахмутском направлении, а также в боевых действиях возле Майорска, Курдюмовки и Богдановки.

«Александр был образцом отважности и мужества. Коллеги уважали его и любили, а он прислушивался и ценил каждого своего бойца, всегда шел первым и вел за собой. Таким он останется в нашей памяти навсегда»,

– добавили коллеги погибшего.

Напомним, 15 марта российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты. Двойной удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. В результате разрушено здание рекреационного объекта, повреждены частные дома, станция техобслуживания, газопровод, автомобили скорой помощи и спасателей.

Сообщалось о 21 погибшем и более чем 50 пострадавших, часть из которых – в тяжелом состоянии.

Среди убитых россиянами – руководители Нацполиции, а также бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.

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