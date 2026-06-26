Ключевые моменты:

В Одессе прекратили оплату проезда через мобильное приложение Transpod из-за многочисленных жалоб на его работу.

Приложение удалено из App Store и Google Play, загрузить или обновить его невозможно.

Уже приобретенные через сервис проездные билеты остаются действительными до конца их действия.

Для безналичной оплаты рекомендуют использовать Приват24 или QR-коды в электротранспорте.

Что будет с билетами

Из-за многочисленных обращений пассажиров по поводу нестабильной работы мобильного приложения Transpod оплата проезда с его помощью прекращена. Кроме того, мобильное приложение Transpod больше недоступно в магазинах App Store и Google Play. Из-за этого загрузить или обновить приложение невозможно.

Однако все проездные билеты, приобретенные ранее через сервис, будут оставаться действительными до истечения срока их действия.

В Одесском городском совете сообщили, что для безналичной оплаты проезда пассажирам рекомендуют пользоваться актуальными способами: через приложение Приват24 или с помощью QR-кода, размещенного в салонах городского электротранспорта.

Напомним, что проезд в одесских маршрутках подорожает до 25 гривен. Перевозчики заявляют, что экономически обоснованный тариф составляет от 32 до 40 гривен.