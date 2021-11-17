Вакцинация или реанимация: Сергей Гриневецкий считает, что другого выбора нет

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневеций в который раз обратился к жителям области с просьбой сделать прививку от ковид. Смертность в регионе от этой болезни остается высокой.

В своем обращении глава Одесской ОГА рассказал, что число новых заболевших перестало увеличиваться, но все равно остается большим. И десятки заболевших COVID-19 жителей области умирают каждый день.

Сергей Гриневецкий сообщил, что ситуация с обеспечением одесских больниц кислородом улучшилась. Восстановлен график его поставок, увеличено собственное производство.

И хотя госпитализаций стало меньше, мест в реанимациях по-прежнему нет. Смертность остается очень высокой. Если 16 ноября умерли от коронавируса 46 жителей области, то сегодня их было уже 59. И нередко бывают дни, когда в регионе умирает более семидесяти человек за сутки. За одну только прошлую неделю коронавирус забрал жизни 284 человека.

Мы столкнулись с вызовом пандемии, которая наглядно продемонстрировала, какой может быть реальность без вакцины. Прививка – наша единственная защита и единственный шанс остановить болезнь. Вакцинация или реанимация?! Выбор за вами,

— сказал Сергей Гриневецкий в своем обращении.

Он также отметил, что поощрение в виде 1000 грн для тех, кто полностью привился от коронавируса – не просто стимул для населения вакцинировать. Это также поможет экономике страны, в целые отрасли, пострадавшие от карантинных мер больше всего, вольются миллиарды грн.

«Одесская Жизнь» тоже напоминает, что вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

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