Коронавирус 17 ноября: В Одесской обл 1504 новых случая, умерли 59 больных.

По состоянию на утро среды, 17 ноября 2021 года, в Одесской области, как и по всей Украине, удерживаются высокие заболеваемость и смертность от COVID-19. На текущий день коронавирусом болеют полмиллиона украинцев.
Коронавирус в Одесской области 17 ноября
По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области выявили 1504 новых случаев ковид против 1546 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 220 205 случаев заболевания.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 59 человек (46 сутками ранее). Всего с начала пандемии в области умерли 4 780 больных.
Выздоровели за сутки 1167 человека (днем ранее – 2123). Всего, по официальным данным, с болезнью в Одесской области справились 166 134 человека.
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Коронавирус в Украине 17 ноября
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса против 16 308 днем ранее.
Общее число случаев ковид в Украине достигло 3 263 417.
За сутки умерли 769 больных (всего с начала пандемии – 78 754). Выздоровели 20 211 человек (всего 2 684 584).
Продолжают болеть 500 079 украинцев.
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Где сдалать прививку от ковид
Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.
Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:
с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.
Напомним, на утро вторника, 16 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1546 случаев заражения коронавирусом, 46 больных умерли.
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