В Одессе заработал пункт вакцинации при православном монастыре (фото)

Сегодня, 13 ноября, в Одессе открыли пункт массовой вакцинации от COVID-19 в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

Привиться в монастыре по ул. Успенской, 4б могут все желающие, сообщает департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик) вакцинировалась от ковида еще этой весной. Она призывает всех верующих не сомневаться, а защитить свое здоровье и жизнь.

Также облздрав сообщает, что подобные центры вакцинации будут постепенно открываться в церквях разных конфессий, мечетях и синагогах нашего многонационального города.

Так, уже в начале следующей недели прививочный пункт откроется в лютеранском соборе Святого Павла (Кирхе), расположенном по ул. Новосельского, 68.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 13 ноября 2021 года, зараженных коронавирусом в Одесской области стало больше: 2 066 новых случаев против 1 816 днем ранее. За сутки умерли 26 больных.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

Адреса центров массовой вакцинации в Одессе на выходные 13 и 14 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.

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Фото с Facebook-страницы Одесского облздрава