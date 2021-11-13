Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заработал пункт вакцинации при православном монастыре (фото)

В Одессе заработал пункт вакцинации при православном монастыре (фото)

Сегодня, 13 ноября, в Одессе открыли пункт массовой вакцинации от COVID-19 в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

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Привиться в монастыре по ул. Успенской, 4б могут все желающие, сообщает департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

пункт вакцинации при монастыре3

Настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик) вакцинировалась от ковида еще этой весной. Она призывает всех верующих не сомневаться, а защитить свое здоровье и жизнь.

пункт вакцинации при монастыре2

Также облздрав сообщает, что подобные центры вакцинации будут постепенно открываться в церквях разных конфессий, мечетях и синагогах нашего многонационального города.

пункт вакцинации при монастыре4

Так, уже в начале следующей недели прививочный пункт откроется в лютеранском соборе Святого Павла (Кирхе), расположенном по ул. Новосельского, 68.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 13 ноября 2021 года, зараженных коронавирусом в Одесской области стало больше: 2 066 новых случаев против 1 816 днем ранее. За сутки умерли 26 больных.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

Адреса центров массовой вакцинации в Одессе на выходные 13 и 14 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.

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Фото с Facebook-страницы Одесского облздрава

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Профи Тролль
Профи Тролль
56 секунд назад

И ни церковь, ни кабак —
Ничего не свято!
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Все не так, ребята!

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