Вопрос ПЕРВЫЙ

Как заразился нулевой пациент?

Это до сих пор неизвестно. Китай отказывается сотрудничать с международными организациями и не разглашает свою информацию. В городе Ухань, где началось распространение COVID-19, есть Институт вирусологии, который изучает коронавирусы. Логично предположить, что оттуда могла быть утечка, но китайцы все отрицают.

На центральном рынке Уханя продают мясо с местных ферм. Ученые предполагают, что если взять пробы, то можно установить путь передачи вируса. Вполне возможно, что мясо животных было заражено от укуса летучей мыши, потому что в далеком 2002 году вспышка атипичной пневмонии возникла именно из-за этого. Но китайцы не разрешают исследовать мясо со своих рынков.

Более подробно о том, к какому выводу пришла американская разведка читайте в нашем материале: Что известно о происхождении коронавируса?