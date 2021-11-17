Вторая годовщина коронавируса:
7 наболевших вопросов
Принято считать, что 17 ноября 2019 года в Китае был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В тот день к врачу обратился «нулевой пациент»: 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Столица этой провинции — город Ухань, название которого теперь у многих на слуху.
«Одесская жизнь» отвечает на вопросы, которые до сих пор остаются актуальными.
1. Как заразился нулевой пациент?
2. Сколько людей уже умерло от коронавируса?
3. Почему вакцина от коронавируса бесплатная?
4. Чего люди больше боятся – коронавируса или вакцинации?
5. Маска на лице защищает от COVID-19?
6. Почему одни люди переносят коронавирус легко, а другие с тяжелыми осложнениями?
7. Коронавирус принес хоть что-нибудь хорошее?
Вопрос ПЕРВЫЙ
Как заразился нулевой пациент?
Это до сих пор неизвестно. Китай отказывается сотрудничать с международными организациями и не разглашает свою информацию. В городе Ухань, где началось распространение COVID-19, есть Институт вирусологии, который изучает коронавирусы. Логично предположить, что оттуда могла быть утечка, но китайцы все отрицают.
На центральном рынке Уханя продают мясо с местных ферм. Ученые предполагают, что если взять пробы, то можно установить путь передачи вируса. Вполне возможно, что мясо животных было заражено от укуса летучей мыши, потому что в далеком 2002 году вспышка атипичной пневмонии возникла именно из-за этого. Но китайцы не разрешают исследовать мясо со своих рынков.
Более подробно о том, к какому выводу пришла американская разведка читайте в нашем материале: Что известно о происхождении коронавируса?
Вопрос ВТОРОЙ
Сколько людей уже умерло от коронавируса?
За все время пандемии в Украине зарегистрировано почти 78 тысяч смертей. Из них в Одесской области более 4700 человек.
От коронавируса и его последствий умерло много известных одесситов, среди них:
- Александр Ройтбурд, художник
- Олег Губарь, краевед
- Николай Завгородний, народный артист Украины
- Вадим Черный, бизнесмен
- Павел Писковацкий, врач и преподаватель Медуниверситета
- Юрий Оборотов, юрист и ученый
- Валерий Гончарко, ресторатор
- Владимир Рутковский, поэт и писатель
- Сергей Лозовский, живописец
- Илья Каракаш, дипломат и ученый
Вопрос ТРЕТИЙ
Почему вакцина от коронавируса бесплатная?
Вакцина не бесплатная — за нее платит государство из наших налогов, а также некоторые благотворительные организации. В Украине у населения очень низкие доходы, поэтому часть вакцин мы бесплатно получаем от глобальной инициативы COVAX, за счет взносов более богатых государств и частных доноров. Это сделано, чтобы все страны имели равный доступ к вакцинам.
Темпы вакцинации во всем мире довольно низкие. Многие люди делают одну прививку, а про вторую забывают, либо не доверяют бесплатным вакцинам, считая пандемию глобальным заговором производителей вакцин. Власти идут на разные хитрости, чтобы подтолкнуть людей к вакцинации. В некоторых странах устраивают лотереи и предлагают деньги за прививку от коронавируса. Более подробно об этих вознаграждениях читайте в нашем материале: Пиво, деньги, лотерея: как в мире стимулируют вакцинацию от COVID-19.
Вопрос ЧЕТВЕРТЫЙ
Чего люди больше боятся – коронавируса или вакцинации?
Ученые считают, что люди боятся неизвестного. Когда пандемия только начиналась, то всех пугала статистика. Количество заболевших и умерших росло необыкновенно быстро, болезнь стремительно приходила в новые страны и города. Но потом, когда эта «лавина» немного отошла, на смену страху перед болезнью пришла боязнь вакцинации.
У каждого страха есть свои причины, подчеркивает ректор Киевского института современной психологии и психотерапии Борис Херсонский. Если в прессе говорят, что после прививки повышается температура, возникает болезненное состояние, то для некоторых людей это может быть страшнее, чем сам коронавирус.
Масла в огонь подливают тревожные сообщения о смертях после вакцинации. Наш мозг автоматически связывает это с прививкой, хотя человек мог умереть от другой болезни. Вот и получаем очередную порцию страха.
Более подробно о том, откуда берутся страхи перед вакцинами, читайте в нашем материале: Почему мы боимся прививок от COVID и есть ли для этого основания?
Вопрос ПЯТЫЙ
Маска на лице защищает от COVID-19?
Маска не гарантирует полной защиты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маскии соблюдать социальную дистанцию, чтобы остановить передачу инфекции. В зависимости от типа, маски используют для защиты здоровых людей, либо в качестве профилактики дальнейшего распространения вируса.
Коронавирус передается двумя основными путями: воздушно-капельным и при контакте с зараженными поверхностями. Если вы находитесь среди больных людей, то маска уменьшает риск заразиться. Но если больной человек покашлял в ладонь, прикоснулся к дверной ручке, а следом за нее взялись вы — и потерли нос или глаза, то маска не убережет вас от заражения. Поэтому меры предосторожности стоит использовать только в комплексе: мыть руки, не находиться подолгу в непроветриваемых помещениях, избегать скопления людей.
Более подробно о том, какие бывают маски и как их правильно носить, читайте в нашем материале: Защититься от вируса: все о масках в вопросах и ответах.
Вопрос ШЕСТОЙ
Почему одни люди переносят коронавирус легко, а другие с тяжелыми осложнениями?
Ученые еще не нашли точного ответа. Есть определенные факторы риска, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, астма или рак. Но болезнь в тяжелой форме также бывает и у людей, которые не имели никаких сопутствующих заболеваний. Почему это происходит, пока непонятно. Исследователи изучают роль генов и то, как они влияют на протекание болезни.
Но коронавирус опасен не только тяжелым течением болезни. Даже если человек переболел в легкой форме, есть риск осложнений. Многие люди со временем полностью выздоравливают и восстанавливаются после COVID-19. Однако, у части переболевших остаются последствия, связанные с нарушением работы мозга, сердца и легких. Это называют постковидным синдромом. Чаще всего симптомы возникают у женщин среднего возраста.
Более подробно об этой проблеме читайте в нашем материале: Постковидный синдром: кому он угрожает и какие бывают симптомы?
Вопрос СЕДЬМОЙ
Коронавирус принес хоть что-нибудь хорошее?
Появился спасительный юмор — причем в огромных количествах. Во время пандемии планы у людей рушились, доходы стремительно падали, а меры властей по борьбе с эпидемией казались страшнее самой болезни. Но если бы не юмор, то жить в такой реальности было бы просто невыносимо.
Люди шутили настолько обильно и самоотверженно, что можно восстановить полную хронологию событий по шуткам, карикатурам и мемам.
Самые качественные шутки были в наиболее тяжелое время — в 2020 году, ведь мы пережили несколько локдаунов. «Одесская жизнь» предлагает вам вспомнить, как это было и немного посмеяться: Коронные шутки «коронного» года.