Все, что надо знать про справку / сертификат о выздоровлении от коронавируса

Надо ли вакцинироваться после того, как переболел ковид, можно ли получить цифровой сертификат о выздоровлении и можно ли получить справку, если анализ выявил антителе к коронавирусу?

Ответы на эти вопросы предоставил Одесский областной центр общественного здоровья.

Я переболел COVID-19. Могу ли я получить справку и не вакцинироваться?

Ответ: да, можете. COVID-19 в анамнезе может быть временным (до 3-х месяцев от начала заболевания) противопоказанием к прививке. Чтобы получить такую ​​справку, обратитесь к своему семейному врачу. Однако следует отметить, что справка не может быть выдана, если пациент не получал официального диагноза «2019-nCoV острая респираторная болезнь».

Я переболел COVID-19. Могу ли я получить цифровой сертификат о выздоровлении?

Ответ: пока такие серификаты проходят бета-тестирование. Ожидается, что в скором времени они станут доступны в приложении Действие для всех, кому был официально установлен диагноз «2019-nCoV острая респираторная болезнь» с 15-го дня после внесения данных о диагнозе в ЕСОЗ. Срок действия нового сертификата будет составлять 90 дней со дня, когда он становится доступен для генерации. То есть, если ваш диагноз был внесен в ЕСОЗ более 105 дней назад, сгенерировать документ вы уже не сможете.

Я сделал анализ на антитела и оказалось, что я переболел COVID-19. Могу ли я получить справку/сертификат и не вакцинироваться?

Ответ: пока нет. Если вы не обращались за медпомощью, когда болели, вам не устанавливали диагноз “2019-nCoV острая респираторная болезнь” с занесением данных в электронную систему здравоохранения или вы определили, что болели постфактум, сделав тест на антитела, ни справку, ни сертификат об излечении вы получить не сможете.

Где сдалать прививку от ковид

Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

Напомним, на утро вторника, 16 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1546 случаев заражения коронавирусом, 46 больных умерли.

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