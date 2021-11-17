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Все, что надо знать про справку / сертификат о выздоровлении от коронавируса

Все, что надо знать про справку / сертификат о выздоровлении от коронавируса

Надо ли вакцинироваться после того, как переболел ковид, можно ли получить цифровой сертификат о выздоровлении и можно ли получить справку, если анализ выявил антителе к коронавирусу?

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Ответы на эти вопросы предоставил Одесский областной центр общественного здоровья.

  1. Я переболел COVID-19. Могу ли я получить справку и не вакцинироваться?

Ответ: да, можете. COVID-19 в анамнезе может быть временным (до 3-х месяцев от начала заболевания) противопоказанием к прививке. Чтобы получить такую ​​справку, обратитесь к своему семейному врачу. Однако следует отметить, что справка не может быть выдана, если пациент не получал официального диагноза «2019-nCoV острая респираторная болезнь».

  1. Я переболел COVID-19. Могу ли я получить цифровой сертификат о выздоровлении?

Ответ: пока такие серификаты проходят бета-тестирование. Ожидается, что в скором времени они станут доступны в приложении Действие для всех, кому был официально установлен диагноз «2019-nCoV острая респираторная болезнь» с 15-го дня после внесения данных о диагнозе в ЕСОЗ. Срок действия нового сертификата будет составлять 90 дней со дня, когда он становится доступен для генерации. То есть, если ваш диагноз был внесен в ЕСОЗ более 105 дней назад, сгенерировать документ вы уже не сможете.

  1. Я сделал анализ на антитела и оказалось, что я переболел COVID-19. Могу ли я получить справку/сертификат и не вакцинироваться?

Ответ: пока нет. Если вы не обращались за медпомощью, когда болели, вам не устанавливали диагноз “2019-nCoV острая респираторная болезнь” с занесением данных в электронную систему здравоохранения или вы определили, что болели постфактум, сделав тест на антитела, ни справку, ни сертификат об излечении вы получить не сможете.

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Где сдалать прививку от ковид

Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

Напомним, на утро вторника, 16 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1546 случаев заражения коронавирусом, 46 больных умерли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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