В Одесской области переименуют еще семь населенных пунктов

Решение переименовать еще семь населенных пунктов в Одесской области было принято 3 апреля, 2024 года на заседании Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Проект решения опубликован на сайте комитета.
Переименования в Одесской области проводятся согласно Закону Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», который обязывает привести названия населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Депутатам Верховной рады поручено разработать законопроект и поставить его на голосование.
Какие населенные пункты будут переименованы
Березовский район
Село Сухой Овраг переименовано в Сухой Яр.
Болградский район
Село Малоярославец Второй переименовано в Ярослвове.
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Измаильский район
Поселок Суворово переименован в Шикирлик.
Раздельнянский район
- Село Андреево-Иваново переименовано в Свитанок.
- Село Милиардовка переименовано в Мильярдовку.
- Село Первое Мая переименовано в Молдованка.
- Село Старостино переименовано в Староселье.
Ранее «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.
Также мы писали о новом названии города Южный и почему возникла необходимость его переименовать.
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