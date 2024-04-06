Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области переименуют еще семь населенных пунктов

В Одесской области переименуют еще семь населенных пунктов

Решение переименовать еще семь населенных пунктов в Одесской области было принято 3 апреля, 2024 года на заседании Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Проект решения опубликован на сайте комитета.

Переименования в Одесской области проводятся согласно Закону Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», который обязывает привести названия населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Депутатам Верховной рады поручено разработать законопроект и поставить его на голосование.

Какие населенные пункты будут переименованы

Березовский район

Село Сухой Овраг переименовано в Сухой Яр.

Болградский район

Село Малоярославец Второй переименовано в Ярослвове.

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Измаильский район

Поселок Суворово переименован в Шикирлик.

Раздельнянский район

  • Село Андреево-Иваново переименовано в Свитанок.
  • Село Милиардовка переименовано в Мильярдовку.
  • Село Первое Мая переименовано в Молдованка.
  • Село Старостино переименовано в Староселье.

Ранее «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.

Также мы писали о новом названии города Южный и почему возникла необходимость его переименовать.

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