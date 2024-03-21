Больше не Южный: городу-спутнику Одессы вернули историческое название (видео)

Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский.

«На Одесчине очень важный населенный пункт – город Южный, большой портовый город. И с сегодняшнего дня там вернули историческое название – Порт-Аненталь»,

– заявил он в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, это название можно перевести как «долина Анны».

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Помимо Южного, новые названия получили такие города:

Червоноград (Львовская область) – теперь Шептицкий;

Павлоград (Днепропетровская область) – будет Матвеев;

Синельниково (Днепропетровская область) – отныне Роднополье;

Бровары (Киевская область) – теперь Броварі.

Напомним, ранее южненцы активно включились в процесс переименования города и предложили целых 168 вариантов. Но всем критериям топонимической комиссии отвечало только 6 из всех предложенных. Это:

Аджалык; Аненталь; Порт-Аненталь; Ориана; Порториано; Порт-Ориана.

Название «Південне» отбор не прошло, поскольку данный топоним не уникален, и, к тому же, не является именем существительным.

Но дискуссии на этом не завершились, и поэтому было решено написать письмо в национальную комиссию, чтобы специалисты предоставили официальное обоснование этого, чтобы в дальнейшем не было конфликтов между властью и громадой.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Южном пенсионерка бросалась на школьника с кулаками ради куска бесплатной пиццы.