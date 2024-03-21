Больше не Южный: городу-спутнику Одессы вернули историческое название (видео)

20 марта 2024 года парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти украинских городов, а также 104 сел и поселков. В числе этих городов – и город Южный Одесской области – он получил историческое название: Порт-Аненталь.
Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский.
«На Одесчине очень важный населенный пункт – город Южный, большой портовый город. И с сегодняшнего дня там вернули историческое название – Порт-Аненталь»,
– заявил он в видеообращении на своей странице в Facebook.
По его словам, это название можно перевести как «долина Анны».
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Помимо Южного, новые названия получили такие города:
- Червоноград (Львовская область) – теперь Шептицкий;
- Павлоград (Днепропетровская область) – будет Матвеев;
- Синельниково (Днепропетровская область) – отныне Роднополье;
- Бровары (Киевская область) – теперь Броварі.
Напомним, ранее южненцы активно включились в процесс переименования города и предложили целых 168 вариантов. Но всем критериям топонимической комиссии отвечало только 6 из всех предложенных. Это:
- Аджалык;
- Аненталь;
- Порт-Аненталь;
- Ориана;
- Порториано;
- Порт-Ориана.
Название «Південне» отбор не прошло, поскольку данный топоним не уникален, и, к тому же, не является именем существительным.
Но дискуссии на этом не завершились, и поэтому было решено написать письмо в национальную комиссию, чтобы специалисты предоставили официальное обоснование этого, чтобы в дальнейшем не было конфликтов между властью и громадой.
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