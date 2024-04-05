Поселку в Одесской области вернут историческое название, хотя жители его не одобряют

Решение было принято на заседании 3 апреля принял комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Комитет утвердил перечень населенных пунктов, которые будут переименованы в ближайшее время. Среди них поселок Суворово Измаильского района.

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Отметим, что в конце 2022 года жители Суворово путем проведения электронного голосования выбрали для населенного пункта другое название — Бессарабское. За этот вариант тогда проголосовали 998 человек.

Как видим, в Верховной Раде эту идею не поддержали, а решили отдать дань истории населенного пункта.

Историческим названием поселка Суворово является Шикирли-Китай, это имя ему присвоено еще при основании в 1819 году.

Первыми известными жителями земель, на которых расположен поселок, были татары. Но во время войн 19 века их изгнали с родной территории российские и молдавские правители. Однако татарское название Шикирли еще долгое время сохранялось за поселком, правда к нему еще добавили слово Китай.

В начале 19 века в опустевший татарский поселок молдавское господарь пригласило болгарских переселенцев. В конце 19 века Южная Бессарабия отошла к Российской империи.

А Суворовым Шикирли-Китай стал в феврале 1941 года. Такое решение приняла тогдашняя коммунистическая власть, которая пыталась стереть следы истории, которая говорила о том, что раньше на этой территории жили другие народы.

Напомним, что недавно название Бессарабское утвердили поселку Тарутино Болградского района.