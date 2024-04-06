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В Одеській області перейменують ще сім населених пунктів: нові назви

В Одеській області перейменують ще сім населених пунктів: нові назви

Рішення перейменувати ще сім населених пунктів в Одеській області було прийнято 3 квітня, 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Проект рішення опубліковано на сайті комітету.

Перейменування в Одеській області проводяться згідно з Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», який зобов’язує привести назви населених пунктів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Депутатам Верховної ради доручено розробити законопроект та поставити його на голосування.

Які населені пункти будуть перейменовані

Березівський район

Село Сухий Овраг перейменовано на Сухий Яр.

Болградський район

Село Малоярославець Другий перейменовано на Ярослвове.

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Ізмаїльський район

Селище Суворове перейменовано на Шикирлик.

Роздільнянський район

  • Село Андрієво-Іванове перейменовано на Світанок.
  • Село Міліардівка перейменовано на Мільярдівка.
  • Село Перше Травня перейменовано на Молдованка.
  • Село Старостине перейменовано на Старосілля.

Раніше “Одеське Життя” більш докладно розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі не задоволені новою назвлю та звідки вона взялася.

Також мы писали про нову назву міста Южне і чому виникла необхідність його переіменувати.

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