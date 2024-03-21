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Новый Париж и другие: В Одесской области изменят названия 11 населенных пунктов, а в Украине – 109

Новый Париж и другие: В Одесской области изменят названия 11 населенных пунктов, а в Украине – 109

В Украине в рамках деколонизации и дерусификации могут быть переименованы 109 населенных пунктов. Среди них пять городов и 104 села и поселка. Одиннадцать находятся в Одесской области. Публикуем, какими будут новые наименования в Одесском регионе.

Как сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, в рамках деколонизации принято решение о переименовании 109 населенных пунктов: 5 городов и 104 села.

В большинстве случаев новые названия были выбраны во время общественных слушаний и одобрены органами местного самоуправления.

«Они полгода включались, вели дискуссии, так как закон дает (это — ред.) право общинам, принимали свои решения и передавали их на Верховную Раду. Среди 104 сел и поселков таких больше половины. Но города, к большому сожалению, таким правом, которое дал им закон, не воспользовались», — рассказал парламентарий. Также названия сменят 5 городов.

Новые названия городов

Новые названия сел в Одесской области

  • село Надеждовка — Шампань Одесский район,
  • село Первомайское — Болгарка Раздельнянский район,
  • село Первое мая — Счастливое Раздельнянский район,
  • село Россияновка — Казацкое Раздельнянский район,
  • село Курисово — Покровское Березовский район.
  • село Заря — Камчик Белгород-Днестровский район,
  • село Николаевка-Новороссийская — Байрамча Белгород-Днестровский район.
  • село Малоярославец І — Пограничное Болградский район,
  • село Роща — Новый Париж Болградский район,
  • поселок Тарутино — Бессарабское Болградский район.

За окончательное переименование населенных пунктов должна проголосовать Верховная Рада. Как утверждает народный депутат, эта процедура вскоре уже произойдет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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