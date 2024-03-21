Новый Париж и другие: В Одесской области изменят названия 11 населенных пунктов, а в Украине – 109

В Украине в рамках деколонизации и дерусификации могут быть переименованы 109 населенных пунктов. Среди них пять городов и 104 села и поселка. Одиннадцать находятся в Одесской области. Публикуем, какими будут новые наименования в Одесском регионе.
Как сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, в рамках деколонизации принято решение о переименовании 109 населенных пунктов: 5 городов и 104 села.
В большинстве случаев новые названия были выбраны во время общественных слушаний и одобрены органами местного самоуправления.
«Они полгода включались, вели дискуссии, так как закон дает (это — ред.) право общинам, принимали свои решения и передавали их на Верховную Раду. Среди 104 сел и поселков таких больше половины. Но города, к большому сожалению, таким правом, которое дал им закон, не воспользовались», — рассказал парламентарий. Также названия сменят 5 городов.
Новые названия городов
- Южному планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь;
- Червоноград может стать городом Шептицкий;
- Броварам под Киевом намерены вернуть правильное написание — Броварі;
- Павлоград хотят назвать Матвеев,
- Синельниково — Риднополье.
Новые названия сел в Одесской области
- село Надеждовка — Шампань Одесский район,
- село Первомайское — Болгарка Раздельнянский район,
- село Первое мая — Счастливое Раздельнянский район,
- село Россияновка — Казацкое Раздельнянский район,
- село Курисово — Покровское Березовский район.
- село Заря — Камчик Белгород-Днестровский район,
- село Николаевка-Новороссийская — Байрамча Белгород-Днестровский район.
- село Малоярославец І — Пограничное Болградский район,
- село Роща — Новый Париж Болградский район,
- поселок Тарутино — Бессарабское Болградский район.
За окончательное переименование населенных пунктов должна проголосовать Верховная Рада. Как утверждает народный депутат, эта процедура вскоре уже произойдет.