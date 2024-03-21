Новый Париж и другие: В Одесской области изменят названия 11 населенных пунктов, а в Украине – 109

Как сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, в рамках деколонизации принято решение о переименовании 109 населенных пунктов: 5 городов и 104 села.

В большинстве случаев новые названия были выбраны во время общественных слушаний и одобрены органами местного самоуправления.

«Они полгода включались, вели дискуссии, так как закон дает (это — ред.) право общинам, принимали свои решения и передавали их на Верховную Раду. Среди 104 сел и поселков таких больше половины. Но города, к большому сожалению, таким правом, которое дал им закон, не воспользовались», — рассказал парламентарий. Также названия сменят 5 городов.

Новые названия городов

Южному планируют вернуть историческое название Порт-Аненталь ;

; Червоноград может стать городом Шептицкий ;

; Броварам под Киевом намерены вернуть правильное написание — Броварі ;

; Павлоград хотят назвать Матвеев ,

, Синельниково — Риднополье.

Новые названия сел в Одесской области

село Надеждовка — Шампань Одесский район,

Одесский район, село Первомайское — Болгарка Раздельнянский район,

Раздельнянский район, село Первое мая — Счастливое Раздельнянский район,

село Россияновка — Казацкое Раздельнянский район,

Раздельнянский район, село Курисово — Покровское Березовский район.

Березовский район. село Заря — Камчик Белгород-Днестровский район,

Белгород-Днестровский район, село Николаевка-Новороссийская — Байрамча Белгород-Днестровский район.

Белгород-Днестровский район. село Малоярославец І — Пограничное Болградский район,

Болградский район, село Роща — Новый Париж Болградский район,

Болградский район, поселок Тарутино — Бессарабское Болградский район.

За окончательное переименование населенных пунктов должна проголосовать Верховная Рада. Как утверждает народный депутат, эта процедура вскоре уже произойдет.