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В Одесской области ввели карантин из-за бешенства

В Одесской области ввели карантин из-за бешенства

В городе Килии, а также его окрестностях и на территории села Лески Одесской области ввели карантинные ограничения из-за выявленного у диких животных в пределах громады вируса бешенства.

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Такое решение было принято накануне в ходе заседания противоэпизоотической комиссии, передает пресс-служба Измаильской райгосадминистрации.

Бешенство обнаружили у шакалов под Килией

Как стало известно, 19 ноября на территории обхода №6 охотничьего угодья Килийского районного общества охотников и рыболовов в районе рисоугодий на расстоянии 7 километров от Килии проводился отстрел шакалов. Материалы, взятые на анализ у животных, показали вирус бешенства.

В этой связи противоэпизоотическая комиссия решила объявить данный пункт неблагополучным по бешенству и ввести карантин.

Охотникам временно запрещен отстрел диких животных на указанной территории.

Жителей близлежащих населенных пунктов просят сообщать обо всех случаях укусов домашних животных как дикими хищниками, так и бродячими собаками и кошками, а также обо всех случаях подозрения на бешенство у домашних животных.

На время действия карантина в Килии, а также в селах Шевченково и Лески запрещено проведение выставок собак и вывоз за пределы указанных населенных пунктов собак, котов и диких животных.

Кроме того, комиссия утвердила план мероприятий по ликвидации очага заболевания. Карантинные ограничения снимут только по итогам выполнения этого плана.

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Чем опасно бешенство

Бешенство – это острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, а также при контакте слизистых оболочек или поврежденной кожи человека с инфицированной слюной. Болезнь протекает с тяжелым поражением нервной системы и без принятия незамедлительных профилактических мер обычно заканчивается смертью пациента.

В большинстве случаев вирус бешенства людям передают собаки (чаще всего бездомные), но источниками заражения также могут стать кошки, лисицы, волки, летучие мыши, ежи.

Вероятность развития бешенства зависит от разных факторов: вида укусившего животного, количества вируса, попавшего в организм, состояния иммунной системы человека и т.д.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как в Одессе получить прививку против бешенства и столбняка, а также где в Одессе можно бесплатно сделать прививку от бешенства домашнему питомцу.

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Фото: Схiд Info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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