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Что будут сбрасывать с самолетов в Одесской области?

Что будут сбрасывать с самолетов в Одесской области?

В Одесской области при помощи самолетов малой авиации проведут иммунизацию диких животных от бешенства.

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Как сообщили в региональном управлении Госпотребслужбы, почти 600 тыс. доз съедобной вакцины разбросают над лесными и охотничьими угодьями.

Прививать планируют основных переносчиков бешенства – красных лис, шакалов, енотовидных собак и волков. Приманка для этих животных имеет вид мелких брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри нее находится желеобразная капсула с вакцинным вирусом.

Предполагается, что животное раскусит капсулу, и вирус проконтактирует со слизистой оболочкой полости рта и глотки, проникнет в организм и через 21 день инициирует иммунный ответ к вирусу бешенства.

Данная вакцина не представляет опасности для животных и человека, но специалисты просят не трогать ее руками и куда-либо переносить.

Как отметили в Госпотребслужбе, такую иммунизацию в Одесской области проводят уже четвертый год подряд. Считается, что систематическое применение такого метода вакцинации позволяет в течение 6 лет дать территории статус благополучной и свободной от бешенства.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе можно бесплатно сделать прививку от бешенства домашнему питомцу.

Читайте также: Как в Одессе получить прививку против бешенства и столбняка?

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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