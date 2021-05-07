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Как в Одессе получить прививку против бешенства и столбняка?

Как в Одессе получить прививку против бешенства и столбняка?

Столбняк и бешенство — это опасные инфекционные заболевания. В случае заражения они могут привести к смерти. «Одесская жизнь» выясняла, где в городе в экстренном порядке можно пройти вакцинацию от этих инфекций.

В Одессе за счет бюджета закупаются антирабические препараты. Пациенты могут получить их бесплатно в травмпунктах, но не во всех. Как рассказал заведующий травмпунк­том в Суворовском районе Валерий Стогний, на данный момент антирабический препарат «Индираб» доступен в трех травмпунктах: на Добровольского, 100, Болгарской, 38 и Троицкой, 38.

Прививку против бешенства делают при укусе животных с подозрением на бешенство. Человек проходит курс из пяти прививок: в первый день, потом на третий, седьмой, 14-й и 28-й день.

А вот вакцины против столбняка в травмпунктах сейчас нет. Если препарат понадобится, вам придется раскошелиться на аптеку:

  • «АC-БИОЛЕК» – в среднем 1685-1930 грн.,
  • комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша «Инфанрикс» — от 736 до 1365 грн.
  • комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша «Бустрикс» — от 545 до 620 грн.

В департаменте здравоохранения Одесского горсовета наш вопрос проигнорировали и не рассказали, почему травмпункты не обеспечены важной и недорогой вакциной.

Важно! Вакцинация против столбняка входит в национальный календарь прививок и проводится детям в два, четыре, шесть, 18 месяцев, шесть и 16 лет. Ее делают вместе с прививкой от дифтерии. Однако иммунитет не вырабатывается на всю жизнь, поэтому взрослым следует проходить ревакцинацию каждые 10 лет с 26-летнего возраста. Для этого необходимо обращаться к семейному врачу.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе сделать бесплатную прививку от бешенства домашнему питомцу.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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