В Одесской области обнаружили бешеных красных лисиц

Так, возбудитель опасной болезни зафиксировали во время мониторингового отстрела в окрестностях села Траповка.

Об этом сообщает Татарбунарская районная госадминистрация.

Вирус бешенства нашли в патматериалах красной лисы после исследований в региональной лаборатории Госпродпотребслужбы Украины.

Территорию в пределах Лиманской ОТГ признали неблагополучной по бешенству. Это значит, что там лучше не охотиться, а также стоит тщательнее следить за сохранностью домашних животных, которые могут стать жертвами лисиц.

Фото: cdn11.img.sputnik.by

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