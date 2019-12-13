fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области обнаружили бешеных красных лисиц

В Одесской области обнаружили бешеных красных лисиц

Зараженные бешенством лисы обитают в угодничьих угодьях Татарбунарского района.

Так, возбудитель опасной болезни зафиксировали во время мониторингового отстрела в окрестностях села Траповка.

Об этом сообщает Татарбунарская районная госадминистрация.

Вирус бешенства нашли в патматериалах красной лисы после исследований в региональной лаборатории Госпродпотребслужбы Украины.

Территорию в пределах Лиманской ОТГ признали неблагополучной по бешенству. Это значит, что там лучше не охотиться, а также стоит тщательнее следить за сохранностью домашних животных, которые могут стать жертвами лисиц.

Фото: cdn11.img.sputnik.by

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить