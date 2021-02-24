Бешеная кошка покусала человека в Одесском порту

На территории Одесского порта обнаружили бешеную бездомную кошку. Больное животное успело покусать одного человека.

Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Сейчас животное наблюдают ветеринары, а пострадавший проходит курс необходимого лечения и находится под контролем медиков.

Отметим, что это уже третий подтвержденный случай бешенства в Одессе с начала текущего года.

Как сообщала «Одесская жизнь», в январе в Одессе умерла от бешенства домашняя кошка, обитавшая в частном доме в районе Мемориала 411-й батареи.

Напомним, бешенство – опасное инфекционное заболевание теплокровных животных и людей. Болезнь вызывает вирус бешенства (Rabies virus), который поражает центральную нервную систему и может привести к смерти.

Фото: Kharkiv Today