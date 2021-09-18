В Одесской области взбесившийся хорек укусил женщину

Об этом сообщило издание «Топор».

Хорек, болеющий бешенством, набросился на сельчанку и укусил ее за ногу, когда та работала в огороде. Произошло это в селе Слободка Тарутинской ОТГ.

Женщина на нападение среагировала рефлекторно и палкой убила напавшее животное. После чего сразу обратилась за медицинской помощью.

Пострадавшей оказали необходимую помощь. Медики же выехали на место нападения, забрали убитого хорька для исследований, а территорию продезинфицировали.

Анализы подтвердили, что животное было больно бешенством. Также отмечается, что это был единичный случай заболевания животного.

Ранее сообщалось, что почти 600 тыс. доз съедобной вакцины от бешенства разбросают над лесными и охотничьими угодьями с самолетов, чтобы таким способом привить диких животных.