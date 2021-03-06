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Где в Одессе можно бесплатно сделать прививку домашнему питомцу?

Где в Одессе можно бесплатно сделать прививку домашнему питомцу?

Совсем недавно в Одесском порту бешеная кошка покусала человека. Это, к сожалению, не единственный случай бешенства, зафиксированный в городе за последнее время. До этого обнаружили еще двух больных животных. «Одесская жизнь» решила выяснить, как обезопасить себя и своих питомцев от этого и других опасных заболеваний, которые к нам в дом могут принести наши же домашние любимцы.

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Совсем недавно в Одесском порту бешеная кошка покусала человека. Это, к сожалению, не единственный случай бешенства, зафиксированный в городе за последнее время. До этого обнаружили еще двух больных животных. «Одесская жизнь» решила выяснить, как обезопасить себя и своих питомцев от этого и других опасных заболеваний, которые к нам в дом могут принести наши же домашние любимцы.

Чем человек может заразиться от домашних кота или собаки?

Собаки и кошки могут заразиться инфекциями, которые передаются воздушно-капельным или фекально-оральным путем, без прямого контакта с больным животным. Инфекцию может принести на обуви с улицы и сам владелец. Также и животное, и, следовательно, человек могут заразиться вирусом бешенства.

Большинство возбудителей болезней и паразитов поражают животных одного вида. Но есть ряд общих болезней у человека, кошки и собаки. Например:

лептоспироз; бешенство; грибковые поражения кожи; лямблиоз;
гельминтозы.

Поэтому необходимо регулярно вакцинировать, обрабатывать собак и кошек от паразитов, а также соблюдать элементарные правила гигиены.

напала собака

Что делать, если вас укусили?

Если вас укусило животное с подозрением на бешенство, то необходимо как можно быстрее обратиться в один из травмпунктов. В Одессе они работают круглосуточно по адресам:

  • Городская больница №5, травмпункт — Лидерсовский бульвар, 11;
  • Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт — ул. Болгарская, 38;
  • Городская клиническая больница №11, травмпункт — ул. Академика Воробьева, 5;
  • Консультативно-диагностический центр №29, травмпункт — пр. Добровольского, 100.

Здесь вам окажут медицинскую помощь. Еще вам придется пройти курс из пяти прививок (колют в плечо в день укуса, и потом на третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой день). Кроме того, при необходимости сообщат об инциденте оперативным службам и в областную лабораторию Министерства здравоохранения.

Если вы пострадали от домашнего животного, то его необходимо изолировать и наблюдать за ним в течение 10 дней.

— Если все в порядке, то спустя 10 дней необходимо обратиться в ветклинику и получить справку о том, что животное здорово. Если же случай произошел с дворовой собакой или котом, то здесь также по возможности нужно наблюдать за животным, — уточняют в «Госпрод­потребслужбе».

О том, что нужно делать, если вас укусила собака, можно посмотреть в видеоинструкции на нашем YouTube-канале.

Бешенство пытаются взять под контроль

Как рассказали в пресс-службе ГУ «Гос­продпотребслужбы» в Одесской области, с целью иммунизации диких животных в сентябре прошлого года по региону распространяли специальные приманки. Их разбрасывали с самолетов над лесами и полями. Такая приманка безопасна и представляет собой брикет размером 3х5 сантиметров с мясным запахом. Внутри него находится капсула с украинской вакциной «Рабистар».

Кроме того, периодически в частный сектор города выезжают мобильные ветеринарные бригады для бесплатной вакцинации.

«Но местные жители не слишком отзываются, не открывают ворота. Хотелось бы, чтобы медиков встречали с большим пониманием и пускали», — признаются в пресс-службе организации.

5 вопросов о вакцинации

прививка от бешенстваНа популярные вопросы о вакцинации животных ответил главный врач ветеринарной клиники «Эксвет» Виталий Райлян.

ОТ ЧЕГО ВАКЦИНИРУЮТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

Собак вакцинируют от бешенства, лептоспироза, чумы, парвовироза, коронавироза, гепатита, ларинготрахеита и парагриппа.

Кошек — от бешенства, ринотрахеита, калицивироза, панлейкопении и хламидиоза.

БЕЗОПАСНА ЛИ
ВАКЦИНАЦИЯ?

Современные вакцины надежны и безопасны. Процент осложнений от вакцин ничтожно мал по сравнению с осложнениями и высоким риском смерти от инфекционных болезней. Делать прививки нужно исключительно в ветеринарной клинике, которая гарантированно правильно хранит и закупает вакцины у надежных поставщиков.

С КАКОГО ВОЗРАСТА НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ЩЕНКУ ИЛИ КОТЕНКУ?

Котят вакцинируют с 12-недельного возраста два раза с интервалом 3-4 недели. Взрослых кошек вакцинируют один раз в год. Щенков — с 8-недельного возраста два или три раза с интервалом 3-4 недели. Взрослых собак также вакцинируют раз в год.

Нужно учитывать нюансы — состояние здоровья малыша, наличие у него паразитов, где родилось животное —
в питомнике или на улице. Все это примет во внимание врач, составляя индивидуальные схемы вакцинации.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЖИВОТНОЕ К ПРИВИВКЕ?

Важно, чтобы на момент вакцинации животное было здорово.

Перед вакцинацией за 7-10 дней необходимо прогнать глистов.

КОГДА ПРИВИВКИ ДЕЛАТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНО?

Противопоказано делать прививки больным животным. Категорически не рекомендуется делать прививки самостоятельно, покупать вакцины в интернет-магазинах и розничных аптеках.

Где в Одессе бесплатно можно сделать прививку от бешенства?

Прививка от бешенства собаке или кошке в частной клинике стоит около 200 гривен. Однако одесситы могут привить от этого заболевания своих любимцев бесплатно в городской больнице ветеринарной медицины по адресам:

  • улица 7-я Пересыпская, 6;
  • Люстдорфская дорога, 217.

Тут используют вакцину «Рабистар». Сюда же можно привезти уличных котов и собак.

Ранее «Одесская жизнь» подробно рассказывала об опасности бешенства и его симптомах.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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