Кто разработает проект реконструкции одесского Ивановского моста?

Проектно-сметную документацию по реконструкции Ивановского моста в Одессе разработает ООО «Спецдоравтоматика». Об этом стало известно по итогам тендера, размещенного на сайте Prozorro.

Так, подрядчик должен выполнить свою работу до 31 декабря 2021 года, за что получит 8,5 млн грн.

В проекте должна быть предусмотрена возможность расширения путепровода и обустройства на нем велодорожек и тротуаров для маломобильных групп населения, а также остановок общественного транспорта.

Отметим, в конкурсе также участвовала фирма «ИК Автомагистраль». Она готова была разработать проект за 8,8 млн грн.

Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Когда начнется непосредственно сама реконструкция моста, пока неизвестно.

Напомним, эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации.

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