В Одесі запрацює «Соціальне таксі»: хто та як зможе ним скористатися

25 вересня на офіційному сайті Одеської міської ради була опублікована інформація про створення «Соціального таксі». Наступного дня, 26 вересня, виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення щодо запуску цього проєкту. Безплатними послугами зможуть користуватися люди з інвалідністю І та II груп, діти з порушенням опорно-рухового апарату, а також особи з порушенням зору.

Служба працюватиме у будні дні з 08:30 до 17:30 і надаватиме до 10 поїздок на місяць для кожного користувача. Замовити послугу можна через територіальний центр за місцем проживання за три дні до поїздки, а в екстрених випадках — за наявності вільних ресурсів.

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