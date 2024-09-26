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В Одесі запрацює «Соціальне таксі»: хто та як зможе ним скористатися

В Одесі запрацює «Соціальне таксі»: хто та як зможе ним скористатися

В Одесі з’явиться нова служба «Соціальне таксі», яка надаватиме безплатні транспортні послуги людям з інвалідністю. Ініціатива покликана допомогти мешканцям міста з обмеженими можливостями у пересуванні до важливих соціальних, медичних і реабілітаційних установ. Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

25 вересня на офіційному сайті Одеської міської ради була опублікована інформація про створення «Соціального таксі». Наступного дня, 26 вересня, виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення щодо запуску цього проєкту. Безплатними послугами зможуть користуватися люди з інвалідністю І та II груп, діти з порушенням опорно-рухового апарату, а також особи з порушенням зору.

Служба працюватиме у будні дні з 08:30 до 17:30 і надаватиме до 10 поїздок на місяць для кожного користувача. Замовити послугу можна через територіальний центр за місцем проживання за три дні до поїздки, а в екстрених випадках — за наявності вільних ресурсів.

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