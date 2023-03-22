Лучшее такси в Одессе: сравнение цен и условий основных перевозчиков

Такси в Одессе — незаменимый сервис для всех, кто хочет быстро и комфортно добраться до необходимого пункта назначения. Как в Одессе можно вызвать такси, и какие услуги предлагают перевозчики, узнавала «Одесская жизнь».

Такси «Uklon»

Для Uklon номер телефон такси в Одессе не предусмотрен. Заказать машину этого такси можно круглосуточно только через мобильное приложение. Оно доступно для пользователей смартфонов на платформе Android и iOS. В приложении можно организовать личный кабинет клиента, оплатить поездку, рассчитать стоимость и оформить онлайн заказ на разные классы автомобилей.

Также вызвать такси можно с сайта «Uklon». Здесь надо указать адрес подачи авто и время его прибытия. Затем клиент увидит точную стоимость поездки. На сайте можно создать свой личный кабинет. После регистрации клиент сможет заказать маршрут, включив в него более пяти пунктов. А также – зарезервировать такси заранее, указав определенное время. За предварительный заказ к тарифу придется доплатить 15 гривен.

Цены и условия в такси Uklon

Минимальный заказ начинается с 65 гривен. Базовая стоимость 1 км по городу – 10 грн/км. Стоимость 1 км за городом – 12 грн/км.

Можно вызвать и особый автомобиль – к примеру, такси с кондиционером или такси с детским креслом…

Стоимость такси с детским креслом обойдется в 85 гривен, кондиционер – в 15. За перевозку животных следует доплатить 20 гривен. Услуги курьерской доставки обойдутся в 65 гривен. А за ожидание клиенту придется заплатить 3 грн/мин.

Фактическая цена складывается из базового тарифа и коэффициента, который изменяется в режиме реального времени. Влияют на него погода, повышенный спрос на поездку, заторы на дорогах, масштабные события в городе, время суток и день недели. Вызывая такси, стоимость можно скорректировать. Для этого в приложении надо найти кнопку «изменить сумму». Если хотите уменьшить цену – двигайте ползунок влево. А если, все же, поскорей найти авто — вправо.

Оплатить поездку можно наличкой либо банковской картой через мобильное приложение или на веб-сайте.

Программа лояльности в настоящее время для клиентов «Uklon» не предусмотрена. Поэтому функция накопления бонусов пока недоступна. Но иногда служба предлагает промокоды со скидками.

Возможные недостатки в такси Uklon

Недостатки, которые наиболее часто отмечают клиенты:

Поездки не было, но деньги сняли.

Водитель не может найти ожидающего его клиента.

Служба поддержки не «разруливает» ситуацию.

Таксисты не знают города.

Такси «Bolt»

Такси Bolt в Одессе заказать можно тоже только онлайн. Сделать это можно круглосуточно при помощи мобильного приложения. Указав точку отправления и прибытия, а также, выбрав класс автомобиля, — рассчитать стоимость поездки. Клиент увидит контактные данные водителя. И в конце поездки может оценить качество его обслуживания.

Заплатить за поездку можно наличными. Либо – добавить в приложение банковскую карту. И по завершению поездки деньги снимут автоматически.

Цены и условия в такси Bolt

Минимальный заказ – 50 гривен. Стоимость 1км по городу — 6,5 грн/км. Тарифы за простои и дополнительные услуги на своем сайте сейчас перевозчик не указывает. Но здесь можно найти действующие сидки, описания и условия проходящих акций. Служба «Bolt» проводит их регулярно.

Работает такси «Bolt» и в других городах Украины.

Возможные недостатки в такси Bolt

Недостатки, которые наиболее часто отмечают клиенты:

Водитель приезжает на другую точку и отказывается подъехать по заказанному адресу.

Снимают оплату с карты, хотя такси еще не прибыло.

Могут снять со счета сумму, превышающую стоимость поездки.

Водитель может отказать в поездке.

Грубость таксистов.

Такси «838»

Заказать услуги этого такси можно, позвонив по мобильному телефону на номер 838. Работает и автоперезвон.

Цены и условия в такси 838

Тариф можно уточнить у диспетчера. И он назовет стоимость поездки. Как заверяют в службе, сегодня цены на услуги такси «838» снижены. А предложить клиенту здесь могут, практически, любой автомобиль: от среднего до VIP-класса.

Можно вызвать машину и по приложению «Taxi838». За каждый вызов начисляются бонусы, которыми в дальнейшем клиент сможет рассчитываться за поездки.

Работает этот перевозчик во многих городах Украины. Для каждого населенного пункта действует единый номер вызова такси – 838.

Возможные недостатки в такси 838

Недостатки, которые наиболее часто отмечают клиенты:

Могут «забыть» о предварительном заказе такси на определенное время.

Заказанное такси может прибыть с существенным опозданием.

Клиент не всегда получает информацию о задержке машины.

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