Рост инвалидности и старая инфраструктура: как на работу одесского МСЭК повлияла война

Нужен капитальный ремонт, но…

Здание очень удобное — в нем разместились 14 медико-социальных экспертных комиссий (межрайонных, областных, профильных), поэтому посетителям не надо мигрировать по городу, чтобы обратиться к необходимой. Есть отдельные входы для фтизиатрической и психиатрической комиссий. Но последний капитальный ремонт делался еще в 70-е годы прошлого века. В 2022 году был осуществлен только ремонт фасада. Здание не имеет ни лифта, ни подъемника. Поэтому людям на костылях, в колясках достаточно сложно добираться на второй этаж.

— В нашем центре, безусловно, не соблюдены все необходимые принципы доступности, — говорит главный врач центра Елена Станиславова, — Постепенно осуществляются мероприятия по подготовке к капитальному ремонту. Центру крайне необходим подъемник, чтобы люди, рискуя, не шли по лестнице. Учитывая это, врачи выходят и смотрят пациентов и их документы в машине. На 1-м этаже мы сделали кабинет, где можно посмотреть того, кто не может подняться по лестнице. Надо также ремонтировать канализационную и систему электроснабжения. Отсутствует укрытие. Во время воздушных тревог прятаться пациентам и персоналу некуда. Все инспектирующие органы и общественные организации акцентируют именно на этом. Но мы являемся бюджетным учреждением и проводить капитальный ремонт самостоятельно не имеем возможности. Финансирование центра осуществляется из государственного бюджета (90%). А все остальное финансируется из областного бюджета.

Свет тоже выключают на несколько часов. Например, в день моей встречи с Еленой Михайловной свет выключали с 10 часов утра до 3 часов дня. Когда нет света, в электронную систему врач войти не может. Хорошо, что здесь осталась возможность работать с бумажными носителями. Во время отключения света врачи продолжают смотреть пациентов, заполнять документы. Но становится темно в коридорах, в кабинетах не работают установленные за свой счет врачей кондиционеры — условия пребывания в центре становятся еще тяжелее.

Еще три МСЭК работают в области. В городе Балта и Подольске они находятся на 1-м этаже. Поэтому вопросы доступности решены. А вот в Измаиле МСЭК находится на 3-м этаже поликлиники. Согласно «Положению о медико-социальной экспертизе», утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 03.12.2009 №1317 врачи, используя внутренние резервы, едут смотреть больных на дом. Также это осуществляется и в Одессе.

Действительно, так врачи и делают. Имела возможность убедиться в этом сама, когда приходилось обращаться в МСЭК в связи с установлением инвалидности коллег-журналистов.

В последнее время очень много людей получают группу инвалидности из-за онкозаболеваний. Одна онкологическая комиссия уже не может справиться с большой нагрузкой. Началась внутренняя реорганизация. И теперь офтальмологическая комиссия будет иметь два профиля — офтальмологический и онкологический, чтобы несколько упростить ситуацию для пациентов.

Изменения, которые надо учитывать

Понятно, что во время войны у многих людей возникает потребность обратиться по вопросам установления инвалидности, но находятся они далеко от МСЭК. Что делать? Чтобы помочь гражданам, 8 марта 2022 года Кабинет министров принял постановление № 225 «Некоторые вопросы проведения медико-социальной экспертизы на период действия военного положения на территории Украины». В нем, в частности, сказано, что «в случае, когда лицо, обращающееся для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр в медико-социальную экспертную комиссию, такая комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии». Кроме того, «повторный осмотр срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения или отмены…».

— Заочно провести осмотр тех, кто еще к нам не обращался и не имеет группы инвалидности очень сложно, — продолжает Елена Станиславова, — Заочно это можно сделать в отношении тех, кто уже имеет группу, кого мы уже осматривали и знаем. Добавлю, что в начале войны к нам было очень много обращений с просьбой о заочном осмотре от людей, которые находились за границей. В 80% случаев сделать это было невозможно. Люди жалуются, бывают недовольны, но есть законодательство, и его надо соблюдать. За полгода центр два раза проверяло Минздрав. Случаев необоснованно принятых решений не было.

Относительно военнослужащих, которых сейчас обращается в центр очень много, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», лицам, которые вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, получили повреждения, которые привели к необратимой потере верхних или нижних конечностей, потери органа или полной потери его функций, что привело к инвалидности, группа инвалидности устанавливается бессрочно и на степень выше, определенных законодательством. Переосвидетельствование с целью повышения группы инвалидности происходит после заявления лица или его законного представителя в случае изменений в состоянии здоровья и трудоспособности лица с инвалидностью или по решению суда.

Порядок действия военнослужащих для прохождения МСЭК

Военнослужащий должен обратиться в учреждение здравоохранения или в военно-медицинский госпиталь, к семейному врачу или профильному специалисту для заполнения направления на МСЭК (Ф. 088, утвержденной Минздравом Украины от 14.02.2012 №110). По этому направлению МСЭК определяет группу инвалидности. Для установления степени утраты трудоспособности военнослужащий должен предоставить на МСЭК запрос (или направление) для определения процентов утраты трудоспособности, которое предоставляет командир воинской части или РТЦК и СП. Если лицо уволено из ВСУ, то в основном направление на определение степени утраты трудоспособности не предоставят. Разъяснение этой информации находится в компетенции военных. Весь пакет документов для прохождения осмотра на МСЭК пациент предоставляет на МСЭК самостоятельно или с помощью личного врача.

Что делать в случае несогласия с выводами МСЭК

Согласно «Положению о порядке, условиях и критериях установления инвалидности», утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 03.12.2009 №1317, в случае несогласия с решением межрайонной, специализированной МСЭК пациент имеет право подать в течение месяца письменное заявление в областную МСЭК. В течение месяца областная МСЭК должна рассмотреть заявление и провести повторный осмотр заявителя и принять соответствующее решение.

В случае несогласия с решением областной МСЭК, пациент пишет заявление на Центральную МСЭК МОЗ Украины. Центральная МСЭК МЗ Украины может в особо сложных случаях направить лицо, которое обращается, для проведения медико-социального экспертного обследования в клинику Украинского государственного НИИ медико-социальных проблем инвалидности (г.Днепр) и НИИ реабилитации лиц с инвалидностью (г.Винница). После обследования указанные научно-исследовательские учреждения составляют консультативные заключения, которые для комиссий имеют рекомендательный характер.

Решение Центральной МСЭК МЗ Украины может быть обжаловано в суде в законодательном порядке.