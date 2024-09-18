В пригороде Одессы запускают социальный автобус: маршрут и расписание

Об этом информирует Одесская областная госадминистрация.

Теперь каждый понедельник и четверг у жителей Алтестового, Холодной Балки, Усатово и Нерубайского есть возможность удобно и быстро добраться до центра громады.

График движения автобуса:

— 8:30 — с. Алтестово (сельский клуб)

— 9:00 — с. Холодная Балка (ул. Новая Железнодорожная)

— 9:20 — с. Холодная Балка (сельский совет)

— 9:50 — с-ще Усатово (центральная площадь)

— 10:00 — прибытие в сельский совет с. Нерубайское

Обратный рейс:

— 13:00 — отправление от сельского совета с. Нерубайское

— 13:20 — с-ще Усатово

— 13:40 — с. Холодная Балка (ул. Новая Железнодорожная)

— 13:50 — с. Холодная Балка (сельский совет)

— 14:20 — с. Алтестово (сельский клуб)

Напомним, в марте поточного года из Одессы запустили специальный аэротрансфер для ускорения проезда украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев. Благодаря этому вся поездка от Одессы до молдавского аэропорта занимает 3,5 часа.