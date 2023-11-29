Новости Одессы и Одесской области

Одесские маршрутки сделают более удобными для людей с инвалидностью: как именно

Одесские маршрутки сделают более удобными для людей с инвалидностью: как именно

В Одессе на маршрутные автобусы, приспособленные для людей с инвалидностью или перевозки детских колясок, для удобства пассажиров установят GPS-трекеры.

Об этом сообщил директор департамента транспорта Артем Сидоренко.

Сидоренко рассказал, что это было решено на встрече представителей транспортных предприятий и организации людей с инвалидностью. Эти трекеры планируется установить до конца года.

Это позволит людям отслеживать движение инклюзивного транспорта в режиме онлайн.

По словам Артема Сидоренко, каждый перевозчик обязался установить GPS-датчик на автобусе, который приспособлен для перевозки лиц с инвалидностью, чтобы каждый мог дома посмотреть, как автобус едет в режиме онлайн и спланировать свой выезд заранее.

Читайте также: Доступны ли одесские маршрутки для людей в инвалидной коляске: результаты проверки

Также директор департамента рассказал, что в случае с трамваями и троллейбусами реализовать это было проще. Поскольку это предприятие коммунальной собственности. Потому он ожидает, что с частными перевозчиками это будет сложнее.

Кроме того, планируется также увеличить на маршрутах количество инклюзивных автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью.

По словам Сидоренко, это будет не один-два автобуса – их количество увеличат.

Напомним, в сентябре в Одессе гражданские деятели провели проверку инклюзивного транспорта. Из пяти проверенных маршруток только одна соответствовала всем правилам. Чтобы иметь возможность перевозить людей с инвалидностью, автобус должен быть оборудован ремнем безопасности, кнопкой вызова водителя, спинкой, пандусом.

В Одессе инклюзивные автобусы работают на 19-ти городских маршрутах. Расписание их движения можно проверить на сайте горсовета.

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить