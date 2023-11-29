Одесские маршрутки сделают более удобными для людей с инвалидностью: как именно

Об этом сообщил директор департамента транспорта Артем Сидоренко.

Сидоренко рассказал, что это было решено на встрече представителей транспортных предприятий и организации людей с инвалидностью. Эти трекеры планируется установить до конца года.

Это позволит людям отслеживать движение инклюзивного транспорта в режиме онлайн.

По словам Артема Сидоренко, каждый перевозчик обязался установить GPS-датчик на автобусе, который приспособлен для перевозки лиц с инвалидностью, чтобы каждый мог дома посмотреть, как автобус едет в режиме онлайн и спланировать свой выезд заранее.

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Также директор департамента рассказал, что в случае с трамваями и троллейбусами реализовать это было проще. Поскольку это предприятие коммунальной собственности. Потому он ожидает, что с частными перевозчиками это будет сложнее.

Кроме того, планируется также увеличить на маршрутах количество инклюзивных автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью.

По словам Сидоренко, это будет не один-два автобуса – их количество увеличат.

Напомним, в сентябре в Одессе гражданские деятели провели проверку инклюзивного транспорта. Из пяти проверенных маршруток только одна соответствовала всем правилам. Чтобы иметь возможность перевозить людей с инвалидностью, автобус должен быть оборудован ремнем безопасности, кнопкой вызова водителя, спинкой, пандусом.

В Одессе инклюзивные автобусы работают на 19-ти городских маршрутах. Расписание их движения можно проверить на сайте горсовета.

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