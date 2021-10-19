На выходных Одесса отметилась двумя рекордами. В воскресение заболело максимальное число людей за сутки. Но и привилось за выходные тоже рекордное количество горожан.

Информация об этом прозвучала на вчерашнем заседании муниципального оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса.

Одесса установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Так, Одесса установила антирекорд по числу заболевших за сутки. В Одесской области. Только в областном центре зарегистрировали 1056 случаев болезни.

Предыдущий рекорд был в один из декабрьских дней прошлого года. Тогда заболели 1033 одессита.

При этом медики отмечают более тяжёлое течение болезни в случае возникновения осложнений. В 78% госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии и им требуется кислородное оборудование.

В Одессе рекорд по количеству привитых за выходные

А хороший рекорд заключается в том, что за минувший уикенд в Одессе вакцинировались почти 17 тысяч человек. Обычно в выходные сделать прививку приходило вдвое меньше одесситов.

Тут свою роль могли сыграть карантинный ограничения «красной зоны», в которую Одесса угодила с 18 октября. Дело в том, что у привитых людей есть своего рода привилегии: они могут посещать общественные места, точки общепита и торгово-развлекательные центры практически без ограничений.

Тем не менее процент вакцинировавшегося населения остается небольшим и недостаточным для выработки коллективного иммунитета от вируса COVID-19.

Всего в Одессе сейчас болеют коронавирусом 10379 человек, из них 917 госпитализированы, и, как говорилось ранее, большинство из них в тяжелом состоянии.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 1418 жителей Одесской области, 24 человека умерли.

Также напомним, что с 18 октября Одесса в «красной» карантинной зоне с жесткими ограничениями.

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