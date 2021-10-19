Скорее всего школьники вернутся к очному обучению с 1 ноября 2021 г., после осенних каникул. Но только если 100% учителей будут вакцинированы двумя дозами прививки от ковид.

Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Чиновник также отметила, что начальная школа и дошкольные учебные заведения в любом случае будут работать очно.

Для желающих учиться дистанционно создадут отдельные классы

Но если родители учеников младшей школы пожелают, чтобы их ребенок учился дистанционно, такой вариант тоже будет возможен. В городе для таких детей создадут специальные дистанционные классы.

«Одесская Жизнь» уже писала, что с 18 октября одесские школы перешли на дистанционное обучение. Так дети проучатся неделю, а потом уйдут до 1 ноября на осенние каникулы.

Напомним, что для «красной» карантинной зоны, в которой сейчас находится Одесская область, действует ряд ограничений. В частности, школу могут работать стационарно только при условии, что в них 100% персонала прошли полный курс (двумя дозами) вакцинации от ковид.

Также с 18 октября Одесса в «красной» карантинной зоне с жесткими ограничениями. В этой ситуации привитые люди получают значительные преимущества.