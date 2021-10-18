В одесской ГКБ №1 появится 20 мест для больных коронавирусом, и еще 120 в ГКБ №8.

Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.

Ранее волонтеры, помогающие больным с ковид, сообщили, что мест в Одесских больницах больше нет. Зараженных коронавирусом, кому требуется госпитализация, отправляют в города одесской области.

В двух одесских больницах организуют еще 140 мест для больных коронавирусом

Городские власти косвенно эту информацию подтверждают. Например, они сообщили, что в ГКБ №1 из 80 мест заняты 78.

Потому в ближайшее время в этой горбольнице появятся еще 20 дополнительных мест.

Кроме того, в недавно отремонтированной горбольнице №8 на следующей неделе откроется отделение для больных COVID-19 на 120 коек. Из них 100 мест будут подключены к кислородному оборудованию.

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