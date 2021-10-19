Компания «Линде Газ Украина» из Днепра останавливает работу. Этот производитель был одним из поставщиков медицинского кислорода в Одессу.

Об этом сообщили муниципалитете Одессы.

На заседании оперативного штаба по работе в режиме чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией COVID-19 в регионе, руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян сообщил, что с фирмой договорились о поставках кислорода до начала ноября.

В Одессе запустят собственные кислородные станции

Далее в Одессе должны заработать собственные две кислородные станции на территории инфекционной больницы. Они будут каждый день производить до 4 тонн кислорода.

Кроме того, Одесский припортовый завод ежедневно поставляет в город по 6 тонн медицинского кислорода.

Также небольшие кислородные станции имеются в нескольких городских больницах.

Ранее представители департамента здравоохранения заявляли, что суточная потребность одесских больниц в кислороде – 12 тонн.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 18 ноября Одесская область находится в «красной зоне» карантинных ограничений.

Заболеваемость COVID-19 сильно возросла и больницы города испытывают значительную нагрузку от притока больных коронавирусом.

По сути, все ковидные стационары уже заполнены, и город открывает новые отделения для больных коронавирусом на базе других больниц.

Появилось даже такое понятие, как «очередь на реанимацию».

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