Компания «Линде Газ Украина» из Днепра останавливает работу. Этот производитель был одним из поставщиков медицинского кислорода в Одессу.
Об этом сообщили муниципалитете Одессы.
На заседании оперативного штаба по работе в режиме чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией COVID-19 в регионе, руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян сообщил, что с фирмой договорились о поставках кислорода до начала ноября.
В Одессе запустят собственные кислородные станции
Далее в Одессе должны заработать собственные две кислородные станции на территории инфекционной больницы. Они будут каждый день производить до 4 тонн кислорода.
Кроме того, Одесский припортовый завод ежедневно поставляет в город по 6 тонн медицинского кислорода.
Также небольшие кислородные станции имеются в нескольких городских больницах.
Ранее представители департамента здравоохранения заявляли, что суточная потребность одесских больниц в кислороде – 12 тонн.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 18 ноября Одесская область находится в «красной зоне» карантинных ограничений.
Заболеваемость COVID-19 сильно возросла и больницы города испытывают значительную нагрузку от притока больных коронавирусом.
По сути, все ковидные стационары уже заполнены, и город открывает новые отделения для больных коронавирусом на базе других больниц.
Появилось даже такое понятие, как «очередь на реанимацию».
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