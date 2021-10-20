По состоянию на утро среды, 20 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 606 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 58 человек скончались.

Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Сутками ранее заболевших было 1418, а умерших 24. В целом на сегодня число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 174 636.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 58 жителей области. Так много смертей от коронавируса за день случилось впервые за время пандемии. Всего коронавирус забрал 3 674 жизни жителей области. Выздоровел 507 больной (всего 146 247 человека).

Болеют сейчас 24 715 жителей области

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 20 октября официально подтверждено 18 912 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее их было 15 579. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 679 185.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 495 украинцев (538 – сутками ранее). Всего с начала пандемии от ковид умерли 61 843 человека. Выздоровели за сутки 7 605 больных (всего 2 344 799 человека).

Напоминаем, что с 18 октября в Одесской области начали действовать ограничения «красной зоны«.

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