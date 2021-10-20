Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 20 октября: в Одесской области умерли 58 человек — это антирекорд

Коронавирус 20 октября: в Одесской области умерли 58 человек — это антирекорд

По состоянию на утро среды, 20 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 606 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 58 человек скончались.

Подписаться

Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Сутками ранее заболевших было 1418, а умерших 24. В целом на сегодня число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 174 636.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 58 жителей области. Так много смертей от коронавируса за день случилось впервые за время пандемии. Всего коронавирус забрал 3 674 жизни жителей области. Выздоровел 507 больной (всего 146 247 человека).

Болеют сейчас 24 715 жителей области

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 20 октября официально подтверждено 18 912 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее их было 15 579. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 679 185.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 495 украинцев (538 – сутками ранее). Всего с начала пандемии от ковид умерли  61 843 человека. Выздоровели  за сутки 7 605 больных (всего 2 344 799 человека).

Напоминаем, что с 18 октября в Одесской области начали действовать ограничения «красной зоны«.

Другие новости о коронавирусе в Одессе и Одесской области:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить