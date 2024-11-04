В Одессе восстанавливают 16-этажный дом, в который попала российская ракета (видео)

В результате российского массированного ракетного удара здание на ул. Средняя, 24, получило значительные повреждения: ракета полностью разрушила 4-й этаж, частично разрушены еще несколько этажей. Погибли 3 человека.

В начале 2024 года в доме были проведены стабилизационные работы, что позволило остановить дальнейшее разрушение конструкции.

Как сообщили в мэрии Одессы, в настоящее время началось восстановление 16-этажки. Работы выполняет ООО «Стикон» — победитель тендера.

Чтобы начать восстановление дома, необходимо было проийти все госпроцедуры: специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА) разработали проект восстановления разрушенной секции, затем была проведена экспертиза этого проекта и проведен конкурс по выбору исполнителя работ.

В мэрии рассказали, что дом на Средней — это один из самых тяжелых объектов. На сегодняшний день специалисты приступили к восстановлению внешних конструкций здания, внутренних стен и перегородок. Начаты подготовительные работы по усилению здания и возведению новых конструкций.

Работы планируют завершить до конца июня 2025 года.

Напомним, из городского бюджета на восстановление поврежденного дома выделено 42 млн грн, из которых 7 млн грн — на ликвидацию последствий атаки, а 35 млн грн — на восстановление.

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