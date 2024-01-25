єВідновлення: как одесситам получить компенсацию за уничтоженное войной жилье

Как сообщили в мэрии Одессы, сегодня решением исполкома владельцам еще трех уничтоженных квартир утверждено предоставление компенсации, после чего они получают жилищные сертификаты. Владельцы еще 34 квартир оформляют документы и заявления на получение компенсации.

Как подучить жилищный сертификат

Во-первых, нужно установить на смартфоне последнюю версию приложения «Дії», выбрать электронную услугу «єВідновлення» и подать там заявление об уничтоженном недвижимом имуществе. Кстати, такое же заявление можно подать в бумажной форме через Центр предоставления административных услуг.

После этого эксперты выезжают на место, исследуют дом или квартиру и принимают соответствующее решение, может ли этот дом (квартира) быть отремонтированным и пригодным для жизни или подлежит полному демонтажу.

Специальная комиссия, созданная городским советом, рассматривает заявление, вносит данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определяет сумму компенсации. Сумма сертификата рассчитывается комиссией по формуле, утвержденной Кабмином.

Жилищный сертификат поступает заявителю в «Дії » или по электронной почте. После этого в приложении следует подать заявку о бронировании средств по сертификату. Их можно использовать для покупки нового жилья в течение 30 дней. Если этого не сделать, придется снова бронировать.

Перед покупкой недвижимости за сертификатом следует обратиться в Коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» Одесского городского совета, чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье. Также следует обратиться к нотариусу для удостоверения покупки нового дома и указать сертификат как способ оплаты. Забронированные средства будут поступлены на счет продавца.

Сам сертификат можно использовать в течение пяти лет, но продавать приобретенное таким образом жилье не разрешается в течение пяти лет.

В ночь на 25 января вражеские дроны рф в очередной раз атаковали жилые дома Одессы. К несчастью, за последнее время по гражданской инфраструктуре города «прилетало» уже не единожды. Только во время ракетного обстрела 29 декабря было повреждено 21 здание, а 5 человек тогда погибли. Новости о новых разрушениях приходят почти каждую неделю. Как сейчас живут в пострадавших домах? Об этом узнавала «Одесская жизнь».