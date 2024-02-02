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В Одессе начали восстанавливать ЖК «Люксембург», в который попала российская ракета

В Одессе начали восстанавливать ЖК «Люксембург», в который попала российская ракета

В Одессе стартовали противоаварийные работы на секции жилого комплекса «Люксембург» на Молдаванке. Напомним, этот ЖК пострадал в результате попадания российской ракеты 29 декабря 2023 года.

Как видно на фото, которые обнародовала «Думская», рабочие укрепляют несущие конструкции, чтобы стабилизировать здание и приступить к восстановительным работам.

ЖК "Люксембург", восстановление2

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Предварительно, строители прогнозируют, что на стабилизацию высотки уйдет 2-3 недели. А чтобы полностью восстановить жилой комплекс, понадобится приблизительно 10 месяцев.

ЖК "Люксембург", восстановление3

На внеочередной сессии горсовета, состоявшейся 17 января, на восстановление ЖК выделили 42 млн грн, из которых 7 млн грн – именно на первоочередные противоаварийные работы.

ЖК "Люксембург", восстановление4

ЖК "Люксембург", восстановление5

Напомним, утром 29 декабря 2023 года Украина пережила массированную ракетную атаку рашистов. В Одессе наиболее пострадала жилая высотка в ЖК «Люксембург» на улице Средней: ракета полностью разрушила 4-й этаж, также были частично разрушены еще несколько этажей. Погибли 3 человека.

Как отмечали в мэрии, в момент удара опорные конструкции дома выдержали, но было высказано опасение, что дом под угрозой обрушения, и необходимо срочно провести противарийные работы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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