«Я бомж с двумя детьми»: как после атак на Одессу живут владельцы пострадавших домов?

Воду вычерпывал сам Труханов

Последний этаж ЖК «Милос» загорелся вечером 28 декабря во время очередной атаки «шахедов». Управляющая жилого комплекса Ольга Лесниченко вспоминает, как на место сразу приехали все соответствующие службы, и даже сам мэр Геннадий Труханов помогал вычерпывать воду с пола после тушения пожара.

«Когда сработала пожарная сигнализация, лифты остановились, но все пешком оперативно поднялись на 16-й этаж. К 4-м утра большая часть последствий атаки уже была ликвидирована», – рассказывает Ольга.

Хоть бы двор прибрали

Совсем другая ситуация сложилась на Картамышевской, 14: сразу после попадания ракеты, утром 29 декабря, здесь так же были представители мэрии и ОВА, но через неделю после разрушения коммунальщики даже не прибрали внутренний двор. Но это меньшая из бед, которые свалились на людей после ракетного удара.

Кому – восстановление, а кому – шиш с маслом

В «Милосе» ликвидацией повреждений занимается сам застройщик – компания «Гефест»: в ЖК установили новые окна и делают косметический ремонт на последнем этаже. По словам Ольги Лесниченко, жители уже подали документы на компенсацию ущерба по программе єВідновлення.

Разрушение на Картамышевской гораздо значительнее: вместо двух этажей фасада зияет пустота. Но так выглядит не весь дом. По словам жителей, его боковые части пострадали гораздо меньше и сначала их даже обещали отремонтировать, но в итоге лишь выдали людям пленку для окон.

«Коммунальщики не помогали нам клеить пленку. Полиция сказала ни в коем случае не трогать окна изнутри, а у меня не первый этаж, то есть я заклеить окна снаружи вообще не могу», – рассказывает владелица одной из пострадавших квартир Анастасия Павленко.

Жители говорят, что подавали заявление о восстановлении окон и крыши в Хаджибейскую райадминистрацию, но после Нового года оказалось, что городские власти ничего не собираются восстанавливать.

«Первые три дня говорили, что у нас будет капитальный ремонт, что будут делать крышу, стены будут сшивать, а потом резко все переигралось», – рассказывает жительница боковой части дома Наталья Низельская.

Вместо ремонта – выселение

По словам жителей Картамышевской, 14, райадминистрация и КП «ЖКС «Хмельницкий» отказали людям в компенсациях из-за якобы сноса всего дома, а не только его фасадной части. Но к тому времени результатов строительной экспертизы еще не было.

«Заместитель директора ЖКС нам сказал: «Мы сейчас крышу сделаем, а дом снесут. И для чего мы деньги потратим?» Но когда я попросила посмотреть строительную экспертизу, мне сказали, что она еще не готова», – говорит Анастасия Павленко.

Результаты экспертизы пришли только 9 января, хотя выселяться людей стали просить еще с 4-го числа.

«Нам сказали, чтобы мы срочно собирали вещи и выселялись. На вопрос: «Куда?» ответили: «Это наши проблемы», – говорит Наталья Низельская.

Многодетные спят на полу

По словам жителей Картамышевской, их соседи – многодетная семья с 4-мя детьми – после ракетного удара вынуждена была ночевать прямо в бомбоубежище. Затем людям предоставили маленькую комнату в коммуналке, но сделали это не городские власти, а неравнодушные одесситы.

«Комната у них очень маленькая. Я им привезла надувной матрас, потому что родители спят прямо на полу. Детям нужно учиться, а у них там даже стола нет. Мы организовали небольшую парту со стульями», – рассказывает волонтер Алиса Петренко, которая помогает пострадавшим.

«Я бомж с двумя детьми»

Многим выселяться просто некуда, и люди до последнего остаются на Картамышевской, несмотря на то, что в доме отключили свет, газ и воду.

«Ночевать идем в теплое место, греемся и возвращаемся назад», – говорит житель дома Игорь Нестор.

Некоторые люди постарались выселиться ещё до морозов. Виктория Зисько вывозила свои вещи 7 января. По словам жительницы, в 2013 году в ее парадной был сделан капремонт: стены укрепили арматурой и бетоном, поэтому они почти не повредились. Женщина могла бы жить здесь и дальше, если бы власти помогли отремонтировать крышу.

«В моей квартире, за исключением выбитого стекла и сорванной люстры, – только маленькая трещина на стене. Это все подлежит восстановлению! Но я уезжаю только потому, что нам отказались делать крышу. Пойдут осадки – и всё. Жить мне негде: спасибо, что добрые люди приютили. Я сегодня могу сказать, что я бомж с двумя детьми», – в отчаянии рассказывала Виктория еще до снегопада.

Некоторым жителям пришлось ночевать в полуразрушенном доме даже в мороз. По их словам, после осадков даже в более-менее неповрежденных частях здания вода с крыши протекла вплоть до подвала.

Люди сами виноваты?

Мы спросили пресс-службу одесской мэрии, почему пострадавшим с Картамышевской, 14 не помогают переселиться во временное жильё, но нам ответили, что люди за помощью просто не обращались:

«По состоянию на 12.01.2023 за помощью в предоставлении временного жилья обратилась 1 семья, заселенная в соответствующее помещение. Обращения от других не поступали. С жителями этого дома проведены неоднократные встречи и разъяснения относительно порядка отселения», – говорится в официальном ответе.

Однако наша редакция передала горсовету контакты еще трех семей с Картамышевской, которые попросили помощи в получении временного жилья. По словам работников мэрии, с людьми уже связались лично.

Горсовет напоминает, что для получения временного жилья жителям Картамышевской, 14 следует обращаться в Хаджибейскую районную администрацию с документами, удостоверяющими личность, и правоустанавливающими документами на разрушенное жилье.

Контакты райадминистрации: ул. Генерала Петрова, 22, кабинет 117, рабочие дни: пн-пт, с 09:00 до 17:00; телефоны: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Некоторые просто без документов

Но обратиться за помощью даже в таком случае могут не все. К примеру, все документы жителя квартиры №25 Алексея Колодия просто замурованы в фасаде.

«Двери сильно перекошены, если я попробую их открыть, все может обвалиться, потому что верхние этажи давят на коробку. Из-за сырости одну из внешних стен уже начало «раздувать», как пузырь. Я не рискну туда заходить, ГСЧС – тоже. Нам сказали, что мы сможем забрать ценные вещи только когда начнется снос», – рассказывает Алексей.

Жители властям не доверяют

Экспертиза от 9 января постановила – дом рекомендовано снести полностью. Но его жители этому выводу не совсем доверяют.

«Меня очень удивило, что экспертиза была почему-то приватная. Чьи интересы она представляет, никому не известно», – говорит Игорь Нестор.

Жители Картамышевской, 14 предоставили нам копию экспертизы. Из документов видно, что осмотр дома проводил Владимир Вараница – экс-директор в ОК «ЖБК «ЮГСПЕЦСТРОЙ – 77». Согласно выводу приватного эксперта, демонтировать необходимо все здание, так как «восстановление его функциональности согласно целевого назначения экономически нецелесообразно». В отчете упоминают и о недавнем ремонте боковых парадных, но экспертиза считает, что здание было в аварийном состоянии ещё до ракетной атаки.

«Дело рук самих утопающих»

Дело Картамышевской, 14 ярко показывает, что коммуникация чиновников с пострадавшими далеко не идеальна: люди чувствуют себя брошенными в беде и не доверяют властям, резко меняющим «правила игры». В отличие от ЖК «Милос», старый дом на Молдаванке не может отремонтировать крупная строительная компания. Но кто сказал, что после сноса ни одна крупная компания не построит здесь новый ЖК?